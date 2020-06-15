內地片《鐵甲狂猴》明抄《Mad Max》　導演打空翻創世界紀錄

近年內地網絡電影盛行，各樣題材百花齊放，近日有部動作片《鐵甲狂猴之亡命雷霆》快將上架，被指照抄奧斯卡得獎作品《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road），似到十足十而引起網民注意。

如有雷同，實屬巧合。（電影海報）

《鐵甲狂猴之亡命雷霆》的台前幕後班底幾乎冇個識，身兼導演及主演的岳松是龍虎武師出身，身手了得的他曾創造出空翻7米的世界紀錄，並於倫敦開設武館，但又因熱愛電影而攻讀相關專業，並回祖國發展電影事業。2006年起自導自演短片，清一色動作戲，他所扮演的亦清一色武術奇才。2016年上映的《超級保鏢》稱得上是其代表作，岳松一手包辦編劇、導演、主演、剪輯及配樂，相當厲害。

網民話岳松嘅作品唔夠愛國，如果唔係佢會更紅。（電影劇照）

新片的劇情簡介為「末日世界，地球一片荒蕪。殺手雷霆叛變了自己所在的邪惡組織“天狼舟”，決定為正義而戰。他救下為給老大蒼穹換心臟的少女小潔等四人逃離天狼舟。蒼穹派出力霸、鐵刹軍團來到沙漠中一所廢棄的鋼鐵城追殺雷霆，一場獵殺大戰就此展開。」聽落跟本就係《末日先鋒：戰甲飛車》的翻版，睇埋預告直頭抄到十足十，立即點擊下圖睇睇有幾似。