港產三級片最有型男星郭耀華　網民感嘆生錯年代

港產三級片盛行之時，不單寂寂無名的奀星願意放手一脫博出位，連有名氣的女演員都願意在鏡頭前輕解羅裳。

1991年上映的《聊齋艷譚續集五通神》，以《開心鬼》系列的玉女陳加玲下海演三級片作噱頭，最終大收1100萬票房。除了陳加玲夠吸引，電影另一焦點落在一位有型有款的男演員身上，今時今日網上不少「絲打」大讚正過小鮮肉。

黃秋生當年靠《聊齋艷譚續集五通神》在影圈打響名堂。（電影截圖）

《聊齋艷譚續集五通神》由敖志君執導，除了有玉女陳加玲作賣點，當年尚未走紅的影帝黃秋生正面出裸演出，為他在電影界打響名堂。除了以上兩位，有位五官深邃的男演員相當吸睛，不少影迷翻看這部作品時都被他吸引，他就是郭耀華。

當年觀眾似乎唔Buy郭耀華呢一款。（電影截圖）

相信絕大部份觀眾對這個名字感到陌生，但其胞妹就出名得多，郭耀華的妹妹正是華裔小姐出身的郭秀雲。兄妹倆是中國及德國混血兒，父親是海洋公園創辦人之一。郭耀華只演出過5部電影，在影圈活躍了兩年便消失，當中最令人印象深刻的就是《聊齋艷譚續集五通神》，戲中飾演陳加玲的情人，二人有大膽場面，不過對比香艷畫面，郭耀華的混血外貌更吸引。

網上唔少「絲打」讚郭耀華好有型。（電影截圖）

更多郭耀華場面

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當年香港影壇的混血面孔不多，混血男演員更是少之有少，當中最有名的要數羅素及王敏德兩兄弟，郭耀華的外貌不遜人氣甚高的王敏德，可是他似乎無心在影圈發展，很快便淡出。年前郭耀華跟郭秀雲出席活動，原來二人合資開辦製作公司，拍攝海底探索紀錄片為主。