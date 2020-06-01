【赤裸羔羊】行先30年的港產情色片　造型華麗堪比時裝騷

超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn日前在社交網站透露自己是香港電影粉絲，收藏過百部港產片錄影帶，當中至愛一部為邱淑貞與任達華主演的《赤裸羔羊》，視兩位主演為女神、男神。

James Gunn話冇港產片就拍唔成《銀河守護隊》。（James Gunn IG）

當年《赤裸羔羊》上映時曾引起一番哄動，事關走玉女路線邱淑貞全裸上陣演出，加上題材前衛，就算被列為三級片都大收近千萬票房。不過這部電影的成功除了以上原因，還有很多值得欣賞的元素，相隔30年後再睇都不過時！

邱淑貞全裸演出《赤裸羔羊》，成功轉型為性感女神。（電影截圖）

《赤裸羔羊》講述邱淑貞飾演的「貓仔」本來是個不良少女，邂逅了警探「鐵男」（任達華飾），二人漸生情愫，可惜貓仔為報殺父之仇而犯下殺人罪，被與鐵男分開。殺人後的貓仔，獲女殺手頭目「細妹姐」所救，對方看中她有當殺手的潛質，不單替她換上新身份，更培訓她當職業殺手。貓仔成為職業殺手後，犯下幾樁殺人案，剛巧由鐵男負責調查，雖然貓仔拒絕與鐵男相認，但鐵男早已認出她就是貓仔。細妹姐見貓仔暴露身份，要殺鐵男滅口，貓仔對鐵男未忘情多番出手相救。

電影的攝影、美指及服裝皆十分講究，每一個畫面都十分出色。（電影截圖）

細妹姐有一女同性戀徒弟「公主」（吳家麗飾），生性殘暴且仇視男人，公主與細妹姐不咬弦，與情人兼拍擋「Baby」密謀殺死細妹姐奪位，公主雖然對細妹姐收貓仔做徒弟不滿，但又對貓仔有遐想。細妹姐得悉貓仔與鐵男相愛，要求貓仔離開，可是未幾便遭公主殺死，貓仔為復仇與公主決一死戰，最終鐵男與她一同葬身火海。

電影力捧邱淑晶，但吳家麗的演出十分搶鏡，一開場的殺人戲令人驚嘆。（電影截圖）

《赤裸羔羊》的片頭就出現吳家麗與邱淑貞接吻的畫面。（電影截圖）

邱淑貞全裸但沒露點，反之日本女星菅原丹就有裸露鏡頸。（電影截圖）

「男人食屎啦！」

「係，我食屎」

這是《赤裸羔羊》的對白，拋開色情及暴力，這是一部女性主義的電影，對1992年的香港社會來說，應該算是相當前衛。電影中男性地位被眨得很低，例如任達華的角色是個性無能，遇上邱淑貞才重振雄風；而飾演女同性戀者的吳家麗，更對家中的男性侍從百般凌辱，動輒叫他們「食屎」，還要求他們帶上狗帶。而一眾女角行兇的對象清一式是男人，被殺死的方式亦相當殘暴，整個佈局都相當前衛，難怪大受外國觀眾歡迎，奉之為「Cult片」。

點擊下圖睇邱淑貞絕美造型及其他精彩畫面

+ 31 + 30 + 29

除了故事創新，《赤裸羔羊》的攝影、美指及造型都相當講究，攝影鮑德熹是奧斯卡得獎者，而美指方盈本身是一名大美女，演員出身的她80年代轉型幕後，1986年憑《海上花》獲提名金馬獎最佳服裝設計；負責服裝設計的陳顧方是行內最頂尖的服裝指導。在如此出色的團隊打造下，《赤裸羔羊》並非一般大灑鹽花的港產情色片，而能夠成為荷里活名導的啟蒙作，著實有過人之處。