《屍殺半島》新預告有香港茶記　重頭戲人屍追逐戰20分鐘一鏡過

本年度最高期待值喪屍災難動作鉅獻《屍殺半島》（Peninsula）將於今個暑假港韓同步上映，今日（16日）電影公司再度釋出最新預告片，漸漸令大家更熟悉繼《屍殺列車》4年後究竟發生緊咩事呢？

《屍殺半島》開首即以香港開場，不過相信只是搭景。（影片擷圖）

早前已預告《屍殺半島》會「來到」香港，最新預告片一開始便是極具香港特色的霓虹燈街景，以錢引誘惑男主角正錫（姜棟元 飾）返回韓國「搵錢」的場景，更是以港人極熟悉的茶記作為背景，令觀眾更期待香港將如何發揮關鍵救援作用。因為早已有消息指出，香港除了會成為收留「半島難民」的收容港外，更會為男主角正錫（姜棟元 飾）提供槍械，好讓他返回韓國執行任務兼打喪屍！

背景睇落都有點似港式茶餐廳。（影片擷圖）

在《屍殺半島》最新預告中，明顯地比起上集大升級，不論是在槍戰、車戰、人屍戰等等動作戲上都比起以往更激烈，畫面上更令人緊張！

韓國方面透露電影當中一場人屍追逐車戰，是各演員以一口氣長達20分鐘毫無間斷地拍攝出來，過程如同親歷其境，緊張萬分！

發生《屍殺列車》的4年間，喪屍圍城令人類將近滅絕，最新預告片中更首次揭露了在喪屍病毒蔓延下，世界變得無秩序、法治、道理可言，絕境下醜陋人性浮現，比起《屍殺列車》中金義聖飾演的自私精更過份。

第三類苛且偷生的人會到處搜掠生還者，以喪屍放題發出攻擊，更將生還者逐個加上編號，以顯示自己高人一等。（影片擷圖）

世界分裂下出現了三組末日下存活的人，一：成功逃走後重返韓國求財的正錫和他的隊友；二：一直留守奮力抗爭、以敏貞（李貞賢 飾）為首的生還者；三：一班被絕境逼瘋、拒絕苛且偷生，以殺戮、人屍擂台戰鬥為樂，以踐踏同類生命發大財的人。究竟再次踏入韓國國土的正錫如何聯同敏貞對抗喪屍呢？在面對喪屍和一班苛且偷生的生還者夾擊下，他們又如何自處？加上正錫和隊友是為了錢才折返，相信當中少不了背叛和出賣的戲碼！更加令觀眾想快點入場睇戲！

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