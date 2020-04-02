【屍殺半島】姜棟元逃到香港再折返　首預告羅馬鬥獸場掀人屍大戰

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等足4年終於等來《屍殺列車》續集，電影被喻為今年最高期待值喪屍災難巨獻《屍殺半島》（Peninsula）將於今年暑假上映，《屍殺半島》首條正式預告今天（2日）正式出爐，由《屍殺列車》導演延尚昊執導，《1987 : 逆權公民》實力男神姜棟元主演。

早前《屍殺半島》才推出首張正式海報。（電影海報）

續集故事同樣設定在同一時空，是在《屍殺列車》後的4年，屍毒繼續蔓延，南韓已變成近乎荒廢的城市，而男主角正錫（姜棟元　飾）手持夜視鏡以及不同武器登場，相信跟早前提及他受香港接濟有關。

正錫的角色設定，本來已經逃出了危機四伏的南韓，以難民身份獲香港收容，後來因需執行任務的關係，香港為他們提供醫療服務以及武器，好讓他們有足夠彈藥折返打喪屍！

姜棟元手持可以看見喪屍所在的夜視鏡。（電影劇照）

電影早前強調故事會涉及香港，不過看首預告所見，就未見有香港蹤影，不過片段中就展示出一個如羅馬鬥獸場般、人與喪屍決鬥的場地，激起觀眾大大的好奇心，正錫既要執行任務，而在執行任務期間發現了未受感染的倖存者，又要保他們周全，全身而退離開南韓，究竟他們如何能殺出遍佈喪屍的重圍呢？

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《屍殺半島》預告片：

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