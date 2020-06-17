【手捲煙】袁富華太保《叔叔》後再合作　新戲反面成敵對關係

由林家棟、張嘉年（太保）、袁富華、白只、錢小豪、杜燕歌、朱柏謙、周祉君及Bipin Karma等人主演的電影《手捲煙》，為商務及經濟發展局創意香港「首部劇情電影計劃」的第四屆大專組得獎項目，由新晉導演陳健朗執導。

日前《手捲煙》劇組於葵涌補拍戲份，進行開鏡拜神儀式，該戲更是袁富華和太保繼《叔叔》後再度合作。

太保跟袁富華繼《叔叔》後再度合作拍攝新戲《手捲煙》。（電影公司提供）

觀眾都知道太保跟袁富華在早前上映的《叔叔》中飾演一對，刻劃兩個相逢恨晚的男人尋常而瑣碎的戀愛日常，不過在新戲中兩人並無繼續前情，正式分開之餘更會在《手捲煙》中變成敵對的反派！

重溫《叔叔》精彩劇照：

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袁富華笑言：「最難忘係原來沒有親嘴的鏡頭，本以為有太保可以再親嘴，但今次是另類的親嘴，形象與之前完全不同，與太保兩個都非常陽剛。太保多年累積嘅經驗，一出場就氣勢如虹，再加上白只的演出，令拍攝時可以更變化多端，撞出更多男性的陰暗面。」

林家棟跟錢小豪再度合作。（電影公司提供）

另外，主演之一的林家棟跟錢小豪多年後再次合作，林家棟表示今次最難忘是和錢小豪在渡海小輪的船艙機房內進行拍攝，感覺既剛陽又壓抑，有強烈的中年男人感覺。「今次劇組好好，搵到好多景，竟想到船艙下面的機房內拍攝。我們進入機房需要縮起身體鑽入裡面，裡面充斥着油渣的氣味，一個十分壓抑的地方，兩個男人在裏面半試探半講數，對我來說感覺很新鮮。」錢小豪補充：「那場景對我來說都有困難，除了充斥着油渣的氣味，在細小的艙房中空氣不流通，令我想打瞌睡。但首次有機會在船艙內拍攝，很有新鮮感。」