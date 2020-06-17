新冠肺炎重創影圈　周星馳抵押山頂豪宅「天比高」予美資銀行

受新冠肺炎疫情影響，今年電影業近乎停擺，行內人士可謂手停口停，影業更步入寒冬時期，早前基層電影工作者每人獲發放$9,000元援助金，眾人都十分感謝會長古天樂。

近日有消息指「星爺」周星馳未知是否需要資金調動，被發現將山頂超級豪宅「天比高」抵押予美資背景銀行貸款。

有消息指周星馳近日承按普樂道12號。（《賭俠》劇照）

2004年周星馳跟菱電集團合作以3.2億元購入「天比高」山頂地皮，並向政府申請更改門牌號碼，重建成四幢獨立洋房，而該四幢洋房更能俯瞰維港海景，不過當中三間大屋分別在2009年以及2011年轉售，合共收獲14.5億元。

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這些年來，周星馳一直保留普樂道12號自用，面積5,711方呎，曾試過有準買家出價11億購買，但星爺堅決不賣。

周星馳去年才贖回普樂道12號。（《逃學威龍》劇照）

早於2011年，他曾透過滙豐銀行承按普樂道12號，後來於2019年贖回。今年3月13日，星爺再次將大屋承按，令人猜測星爺同樣受新冠肺炎疫情影響，惟向美國摩根大通銀行承按大屋。