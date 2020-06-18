「小辣椒」桂莉芙售「我的高潮味」香薰　用5種植物就調製到？

「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）於今年一月中推出了一款名為「This Smells Like My Vagina」的香薰蠟燭，只是賣噱頭都夠晒吸引，上次這款「陰道味」香薰蠟燭在短短數小時已經被搶購一空。

今次桂莉芙柏德露又有新搞作，再推出令人大吃一驚的「This Smells Like My Orgasm」，究竟這款「我的高潮味」香薰蠟燭又係咩味呢？

桂莉芙柏德露在Marvel電影宇宙中飾演小辣椒一角。（《鐵甲奇俠》劇照）

桂莉芙柏德露打理的的女性購物平台「Goop」販賣許多話題商品，上次賣出的「陰道味」香薰蠟燭一支索價75美元（約584港元），今次新品「高潮味」香薰蠟燭的售價同樣是75美元，沒有趁機加價。

由於上次桂莉芙柏德露在名嘴Jimmy Kimmel的節目《Jimmy Kimmel Live》進行開箱，引起廣泛熱議，今次她則跟名嘴Jimmy Fallon在網上節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》介紹新產品「高潮味」香薰蠟燭。

Jimmy Kimmel在桂莉芙柏德露面前試聞蠟燭。（《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖）

桂莉芙柏德露推出最新產品「This Smells Like My Vagina」（我的高潮味）香薰蠟燭。（影片截圖）

首先該款「高潮味」香薰蠟燭的造型沒有改變，反而是外盒的包裝以燦爛的煙花作為背景，根據Goop的網站說明，桂莉芙柏德露的「高潮味」香薰蠟燭味道是由葡萄柚、橙花精油、黑醋栗、火藥茶（綠茶的一種）以及黑玫瑰混合起來，散發出性感，驚喜且會和令人瘋狂上癮的香味。

而最好笑的是桂莉芙柏德露跟Jimmy Fallon先是講到「陰道味」香薰蠟燭，桂莉芙柏德露提醒他現已返貨，而Jimmy Fallon更反問她自己是否應該要買？再自言自語：「售罄真的很痴線。」桂莉芙柏德露更建議他可以買新產品給自己的太太！

Jimmy Fallon聽到勁尷尬。（影片擷圖）

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