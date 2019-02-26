【復仇者聯盟4】桂莉芙柏德露留後路拍Marvel「有佢就有小辣椒」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有兩個月就正式上映，有傳多個元祖角色將會退下火線，然而戲中演員對於將要發生的事情仍然非常口密。可是在數日前，飾演「小辣椒」Virginia Potts的演員桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）突然透露，她在《復仇者聯盟4》後就不會飾演小辣椒一角。然而消息傳出約3天後，她突在其社交網站貼出與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的合照，並表示只要他需要，她永遠都會是小辣椒。

小辣椒與鐵甲奇俠的故事，相信會在《復仇者聯盟4》後終結。（劇照）

在首部《鐵甲奇俠》經已登場的「小辣椒」Virginia Potts，跟鐵甲奇俠一樣，已經陪伴影迷超過十年時間。然而最近桂莉芙柏德露確認將退出Marvel電影宇宙這大家庭。可是事態最新發展，她突在其Instagram改口風，貼出一張與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼的合照，並寫道「你知道如果他（羅拔唐尼／鐵甲奇俠）需要，我永遠都會是小辣椒」，並標記著#pepperonyforever，這或意味著她或有一天會回到此角色。

「小辣椒」Virginia Potts在首部《鐵甲奇俠》已經有份，轉眼間已陪伴影迷逾十年光景。（劇照）

可是，一般影迷相信，鐵甲奇俠也將在《復仇者聯盟4》後退下火線，這代表他將退出Marvel電影宇宙。若此屬實的話，這意味著桂莉芙柏德露或不會再以「小辣椒」身份現身Marvel電影中。然而，影迷唯一安慰的是，她並沒有如「美國隊長」或「鐵甲奇俠」羅拔唐尼一樣，完全拒絕再參演任何Marvel電影，或者大家尚有機會再見到桂莉芙柏德露以「小辣椒」身份再次在Marvel電影中出現。