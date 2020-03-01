美國名嘴實測「小辣椒」陰道味蠟燭：「聞落似某一種香味」

「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）在今年一月推出「This Smells Like My Vagina」（像我的陰道味道）蠟燭，數小時內就被搶購一空。近日這款蠟燭再度上架出售，沒想到，美國著名主持Jimmy Kimmel都成功購得這枝價值75美元（約584港元）的蠟燭，還邀請了「小辣椒」參加其節目一起開箱實測，究竟這枝蠟燭的味道如何呢？

「小辣椒」桂莉芙柏德露獲Jimmy Kimmel邀請出席節目《Jimmy Kimmel Live》。（《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖）

Jimmy Kimmel在節目開頭第一句即問桂莉芙柏德露：「你今天有做過甚麼奇怪的事嗎？你有沒有把頭伸入蜂巢內還是擠山羊奶？」，惹得桂莉芙柏德一臉尷尬。之後Jimmy Kimmel與桂莉芙柏德露談到「This Smells Like My Vagina」蠟燭，Jimmy Kimmel笑指：「我一周內聽過這蠟燭300次」，並問她：「究竟是哪個瘋子想出的主意？法國人？」，而桂莉芙柏德露則回答稱：「當時我聞到這種味，並說了一個笑話。」她續指出，當時以為只是一個笑話，沒想到這產品最後會在網上出售。

桂莉芙柏德露在Marvel電影宇宙中飾演小辣椒一角。（《鐵甲奇俠》劇照）

兩人愈說愈興奮，Jimmy Kimmel還突然拿出「This Smells Like My Vagina」蠟燭，並在桂莉芙柏德露面前點燃。他試聞後表示：「這聞起來不像（陰道），聞起來很香。這蠟燭聞起來確實有點男人味，我不知道，這好像木香。」他還質問桂莉芙柏德露「是否有做測試？」聽罷，桂莉芙柏德露笑稱：「這聞起來根本不能真的像陰道。」她續指，不少女性在成長過程中都會遇到羞恥或尷尬的事，透過這名字可以幫助她們消除這種禁忌。

Jimmy Kimmel在桂莉芙柏德露面前開箱實測「This Smells Like My Vagina」蠟燭。（《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖）

+ 12 + 11 + 10

當Jimmy Kimmel聽到桂莉芙柏德露這樣解釋，笑稱這是「虛假說明」。他還問桂莉芙柏德露會否為男士也做一枝這樣的蠟燭，而桂莉芙柏德露笑稱：「聞起來像Jimmy Kimmel睪丸味的蠟燭將準備發售。」最後，Jimmy Kimmel向桂莉芙柏德露求證，Elton John是否訂了一百支「This Smells Like My Vagina」蠟燭，皆因蠟燭製作人之一的Douglas Little曾稱Elton John是這蠟燭的粉絲，並稱他購入了大量產品。Jimmy Kimmel在節目上還建議Elton John可以重新錄製他的經典歌曲，並改名為「My Vagina Smells Like a Candle in the Wind」，認真鬼馬。