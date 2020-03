美國名嘴實測「小辣椒」陰道味蠟燭：「聞落似某一種香味」

「小辣椒」桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)在今年一月推出「This Smells Like My Vagina」(像我的陰道味道)蠟燭,數小時內就被搶購一空。近日這款蠟燭再度上架出售,沒想到,美國著名主持Jimmy Kimmel都成功購得這枝價值75美元(約584港元)的蠟燭,還邀請了「小辣椒」參加其節目一起開箱實測,究竟這枝蠟燭的味道如何呢?

「小辣椒」桂莉芙柏德露獲Jimmy Kimmel邀請出席節目《Jimmy Kimmel Live》。(《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖)

Jimmy Kimmel在節目開頭第一句即問桂莉芙柏德露:「你今天有做過甚麼奇怪的事嗎?你有沒有把頭伸入蜂巢內還是擠山羊奶?」,惹得桂莉芙柏德一臉尷尬。之後Jimmy Kimmel與桂莉芙柏德露談到「This Smells Like My Vagina」蠟燭,Jimmy Kimmel笑指:「我一周內聽過這蠟燭300次」,並問她:「究竟是哪個瘋子想出的主意?法國人?」,而桂莉芙柏德露則回答稱:「當時我聞到這種味,並說了一個笑話。」她續指出,當時以為只是一個笑話,沒想到這產品最後會在網上出售。

桂莉芙柏德露在Marvel電影宇宙中飾演小辣椒一角。(《鐵甲奇俠》劇照)

兩人愈說愈興奮,Jimmy Kimmel還突然拿出「This Smells Like My Vagina」蠟燭,並在桂莉芙柏德露面前點燃。他試聞後表示:「這聞起來不像(陰道),聞起來很香。這蠟燭聞起來確實有點男人味,我不知道,這好像木香。」他還質問桂莉芙柏德露「是否有做測試?」聽罷,桂莉芙柏德露笑稱:「這聞起來根本不能真的像陰道。」她續指,不少女性在成長過程中都會遇到羞恥或尷尬的事,透過這名字可以幫助她們消除這種禁忌。

Jimmy Kimmel在桂莉芙柏德露面前開箱實測「This Smells Like My Vagina」蠟燭。(《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖)

當Jimmy Kimmel聽到桂莉芙柏德露這樣解釋,笑稱這是「虛假說明」。他還問桂莉芙柏德露會否為男士也做一枝這樣的蠟燭,而桂莉芙柏德露笑稱:「聞起來像Jimmy Kimmel睪丸味的蠟燭將準備發售。」最後,Jimmy Kimmel向桂莉芙柏德露求證,Elton John是否訂了一百支「This Smells Like My Vagina」蠟燭,皆因蠟燭製作人之一的Douglas Little曾稱Elton John是這蠟燭的粉絲,並稱他購入了大量產品。Jimmy Kimmel在節目上還建議Elton John可以重新錄製他的經典歌曲,並改名為「My Vagina Smells Like a Candle in the Wind」,認真鬼馬。