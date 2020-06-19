【 一千零一夜之夢中人】同一劇本鬧雙胞　同期上映票房相差3倍

1995年6月有兩部劇本一樣的電影同期上映，分別是林慶隆執導、梁家輝與吳倩蓮主演的《一千零一夜之夢中人》；以及李力持執導、劉青雲與張敏主演的《追女仔95之綺夢》。何解當年會出現如此奇景？原來兩部片的出品人都是女星張敏，一部戲拍兩次的原因，跟她有莫大關係。

梁家輝與吳倩蓮的版本拍得較唯美，整體感覺較浪漫。（電影截圖）

《一千零一夜之夢中人》與《追女仔95之綺夢》的故事有9成相似，講述沒錢但才華洋溢的改車高手，偶爾認識一名富家女並愛上對方，但未表白對方就莫名消失。若干年後，男方因研發汽車零件而發達，有人重遇夢中情人，卻發現女方已下嫁跟他合作的商人，男方未忘情，甘願花大錢找特異功能大師，與女神在夢中相見，二人在夢境甜甜蜜蜜，現實中原來是女方丈夫想圖吞男方家產的陰謀，幸好最終化險為夷，有情人終成眷屬。

劉青雲與張敏的版本笑料更多，觀眾應該睇得更開心，難怪票房較佳。（電影截圖）

當年張敏自組「張敏電影製作公司」只拍過兩部作品，正是《一千零一夜之夢中人》與《追女仔95之綺夢》，有傳她對梁家輝與吳倩蓮的版本不滿意，要求補拍，但梁家輝沒檔期，張敏決定親身上陣，夥拍劉青雲開拍另一個版本，並換上李力持當導演。

更多兩個版本的精彩場面

+ 11 + 10 + 9

《一千零一夜之夢中人》於1995年6月17日上映，12日收311萬票房，而《追女仔95之綺夢》就比前者遲一星期開畫，但上足3星期收過千萬。其實兩個版本最大分別是，《追女仔95之綺夢》更刻意搞笑，而《一千零一夜之夢中人》的製作比較細緻，可是後者卻比前者大賣多3倍，似乎老闆張敏號召力更大。