【天涯俠醫】唐寧15歲做電影女主角　跟眾巨星合作與家駒關係最親

TVB近日在深夜時段重播經典劇集《天涯俠醫》吸引不少人捱眼瞓追劇，看到張家輝、林峯及郭羨妮十幾年前的樣子，相當新鮮。而第二女主角唐寧亦佔戲甚重，除了演技自然，網民亦盛讚其美貌十年如一日。

相信很多觀眾都記得唐寧在TVB的演出，但童星出身的她其實是拍電影入行，15歲便當上女主角，至今參演過30多部電影，小編與大家重溫唐寧的大銀幕演出。

唐寧8歲入行，最經典是在電影《縱橫四海》飾演鍾楚紅童年。（電影截圖）

1989年，8歲的唐寧的經朋友介紹入行當童星，當時還用原名江麗娜，之後被吳宇森導演相中，接拍電影《縱橫四海》飾演鍾楚紅童年，「紅豆妹妹」的可愛形象深入民心。到1996年，唐寧在曾志偉執導的《四個32A和一個香蕉少年》首次擔任女主角，15歲的她長得我清純漂亮，成為少男女神。

在《四個32A和一個香蕉少年》首次擔任女主角。（電影截圖）

更多唐寧經典電影演出

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擺脫童星形象後，唐寧將工作重心放在電視台，雖然都有拍電影，但多數演一些戲份不多配角，或是主演低成本製作，沒有令觀眾留下深刻印象的角色。直到2009年在羅守耀執導的三級片《短暫的生命》中作全裸演出而引起話題，電影講述單親媽媽唐寧有一女兒，長期被其男友性侵犯，後來更將女兒虐殺，儘管警方對唐寧施以酷刑迫她爆料，但她仍拒絕供出男友。不過原來全裸戲由替身頂上，電影上映後口碑與票房不佳，未有造成太大哄動。

《短暫的生命》的全裸演出原來係替身。（電影截圖）

唐寧年幼拍戲時曾與多位巨星合作，包括周潤發、張國榮及鍾楚紅等，但她曾受訪表示，跟已故Beyond主音黃家駒最親近。二人在1991年電影《Beyond日記之莫欺少年窮》飾演兄妹，家駒十分疼愛唐寧，唐寧亦視他為親哥哥，到電影殺青時，年紀小小的唐寧膽粗粗問對方攞電話，不過卻沒有勇氣打給對方，到1993年家駒在日本演出時出意外，唐寧得知消息後傷心不已，每天為他祈禱，後來家駒離世，唐寧傷心到日日喊住返學，更寫下一封信在學校廁所燒給對方。