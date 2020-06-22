【皇家特工前傳】新預告出爐終極反派曝光　「妖僧」都要效忠他

《皇家特工》（Kingsman）系列前傳《皇家特工：第一任務》（The King's Man）在香港時間凌晨12時左右公開了最新預告。新預告跟上回預告一樣，除了安排了不少動作及爆炸畫面外，都沒有透露太多訊息。唯一讓粉絲熱議的或是今集的終極反派終於現身，但其真面目尚未曝光，只以「光頭」背影登場。

《皇家特工：第一任務》鐵定在今年9月上映。（《皇家特工：第一任務》劇照）

《皇家特工：第一任務》原定在去年11月中上映，可惜FOX受迪士尼併購影響，最終電影遭延至今年2月中上映，之後迪士尼再度宣布把電影延期至今年9月中上映。雖然新冠肺炎疫情未退，但官方明言電影只會在戲院上映，並不會如部份迪士尼的作品，直接放到串流平台上。

《皇家特工：第一任務》劇情圍繞20世紀初重要的歷史人物及背景，當中包括「妖僧」Grigori Rasputin。（《皇家特工：第一任務》劇照）

在今次預告中，最讓影迷熱烈討論是在預告開首，有一班人正商討要事，當中包括「妖僧」Grigori Rasputin在內。疑似是今集的終極反派向他的門徒稱：「我的羊群，這不會是一場英雄之戰。各國將互相屠殺，而我們將置富，一定很有趣。」鏡頭一轉，整艘潛艇爆炸，之後畫面再次回到那「光頭」背影上。可是在整條預告中，光頭者的真身未有曝光，但有不少網友認為應該是Matthew Goode飾演的Tristan。

《皇家特工：第一任務》終極反派現身，但只以「光頭」背影登場。（《皇家特工：第一任務》預告擷圖）

點擊下圖觀看更多精彩劇照！

+ 24 + 23 + 22

《皇家特工：第一任務》背景設定在第一次世界大戰，劇情圍繞20世紀初重要的歷史人物及背景，當中包括由Ralph Fiennes飾演的牛津公爵、Rhys Ifans飾演的「妖僧」Grigori Rasputin及Daniel Brühl飾演的Felix Yusupov伯爵等。