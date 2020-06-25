驚天營救｜粉絲極低成本翻拍　「雷神」基斯咸士禾夫大讚好過原作

由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》（Extraction）於4月份在Netfli上映，為一眾居家抗疫的影迷提供了一部止渴的動作片，昨日（24日）由尼日利亞的一班小男孩組成的團體「Ikorodu bois」，將《驚天營救》以極低成本的形式翻拍，成功獲得基斯咸士禾夫和Netflix大讚！

由基斯咸士禾夫主演的《驚天營救》有極多槍戰和動作戲。（電影劇照）

Ikorodu bois：「傳播我們的愛給每一個人。」（Ikorodu bois IG）

Ikorodu bois由3位親兄弟Babatunde Sanni（23歲）、Muiz Sanni（15歲）、Malik Sanni（10歲）以及表弟Fawas Aina（13歲）組成，比較年少的3位通常都會出鏡參與拍攝，最大的哥哥則負責編輯視頻。事實上他們早在2017年已接受過CNN的訪問，自言：「在家做這些事情，會有『為甚麼我們不把它放到網上呢？』的想法。」而Ikorodu bois在Instagram上坐擁約63.5萬位追蹤者，他們憑着具創意、極低成本、傳播愛的做法，製作出不少影片。

影片由一開始已經令人感到驚人的相似度。（Chris Hemsworth IG）

Ikorodu bois翻拍的《驚天營救》昨晚（24日）推出後，現已累積了約29.2萬瀏覽人次，今早基斯咸士禾夫在個人IG轉發短短3小時，已累積了約487萬瀏覽人次，他更寫下「想為這班年輕的電影製作人呼喚，拍攝了出色的《驚天營救》短片，我認為這個版本比原着更好！」他更有標記Netflix電影的官方帳號。

雖然Ikorodu bois只能以極低成本拍攝，但他們並冇放過任何細節位。（Chris Hemsworth IG）

+ 27 + 26 + 25

短片之中，很多鏡頭都翻拍得極為相似，例如基斯咸士禾夫一開始坐起身跳進湖裡沉澱、大量動作場面、甚至乎車上的槍戰都有翻拍出來，不過最令人欣賞的是他們以最簡單且超低成本的工具完成，例如基斯咸士禾夫用的槍，Ikorodu bois以鐵支加鋁罐組裝、基斯咸士禾夫揸車救人質，Ikorodu bois用手推車，戲末在橋上的大戰需要用極多車量塞在橋上，Ikorodu bois擺出了模型玩具車，而原先以簡單字句打出來的字幕，他們則寫在紙皮上寫字代表，而Netflix一字則用小朋友玩的英文字膠地板砌出。

羅素兄弟指明要邀請Ikorodu bois出席《驚天營救2》的首映禮。（Ikorodu bois IG）

其實Ikorodu bois都有呼籲粉絲幫忙標記基斯咸士禾夫，終於在今早成功引起他本人注意，於今朝回應兼轉發，而Netflix都留言「喜歡這個（LOVE THIS）」兼轉發，製片人羅素兄弟更講到「非常出色，我們很希望邀請你們出席《驚天營救2》的首映禮，請私訊我們。」事後Ikorodu bois都有開post感謝粉絲的支持和幫忙，收到他們逐漸的標誌和回覆非常感動，非常愛每一位。

點擊睇更多圖片：

+ 13 + 12 + 11

Ikorodu bois翻拍片段：