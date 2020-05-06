驚天營救｜破Netflix最高流量紀錄　傳續集搵呢位復仇者老友加盟

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》（Extraction）在Netflix上線後，頓成網上熱話。戲中一幕近12分鐘的「一鏡到底」動作戲，拳拳到肉，影迷高呼過癮。劇組和主演最近多番表示電影會開拍續集，今日終傳來電影編劇Joe Russo已跟Netflix簽約，續任編劇。 除此之外，有指續集還會找來基斯咸士禾夫在Marvel電影宇宙中的老友加盟。

《驚天營救》開拍續集，相信基斯咸士禾夫宣布回歸續演都是時間問題。（《驚天營救》劇照）

在戲院復工無期下，由Netflix發行的《驚天營救》成為大家的近期的最愛。據估計，電影的累計觀看人數有望在一個月內突破9,000萬用戶，超越賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）憑《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）所創下的8,300萬用戶紀錄，刷新Netflix最高流量紀錄。

導演Sam Hargrave（右）跟基斯咸士禾夫早在《復仇者聯盟》開始合作，當時前者是美國隊長的替身。（IMDb 圖片）

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據外國傳媒《Deadline》報導，身兼《驚天營救》監製及編劇的Joe Russo已經與Netflix簽約，並繼續為續集撰寫劇本：「我們尚未確定故事是向前走，抑或是向後退，皆因我們當時留下一個未完的結局，為觀眾留下問號。」雖然如今只有Joe Russo簽約，但他認為導演Sam Hargrave及基斯咸士禾夫都會簽下續集，畢竟大家都來自Marvel電影宇宙大家庭，當然有錢齊齊賺。

Joe Russo（右二）跟基斯伊雲斯非常熟絡，後者加入《驚天營救》續集都不出奇。（IMDb 圖片）

正當《驚天營救》續集開始籌備之際，有外媒指，續集有機會邀請基斯咸士禾夫在Marvel電影宇宙中的戰友，飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans），但目前續集籌備仍在初步階段，相信有待確認。