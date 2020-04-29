驚天營救｜導演做過美隊替身　39歲凍齡女友都做過《復仇者》反派

由美國著名男特技演員Sam Hargrave執導，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》（Extraction）早前在Netflix上首播，瞬間成為網絡熱話。當大家都把焦點放在雷神時，原來導演及其女友都大有來頭，而兩人與Marvel電影也淵源甚深。

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Sam Hargrave（右）與「雷神」基斯咸士禾夫在《復仇者聯盟》時已經開始合作。（IMDb 圖片）

導演係格鬥天王

現年37歲的Sam Hargrave因受到李小龍及成龍影響，從小就接觸武術。除了武術了得外，他還擅長綜合格鬥、柔術、跆拳道及柔道等，名副其實是格鬥天王。在2005年，23歲的Sam Hargrave開始其特技演員生涯，在美劇《狙魔人》（Supernatural）中，擔任Jensen Ackles的替身。

《驚天營救》是特技演員Sam Hargrave（左）的導演處女作品。（IMDb 圖片）

之後一直為不同作品擔任特技演員的他，終在2012年獲得機會。當時30歲的他，獲邀請在《復仇者聯盟》（The Avengers）中擔任「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的替身。最終，他在翌年舉行的世界特技頒獎禮上，連奪「Hardest Hit」及「Best High Work」兩大獎項。在《復仇者聯盟》後，他在《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都繼續是基斯伊雲斯的替身。

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David Harbour（左）、基斯咸士禾夫（中）及Sam Hargrave都是Marvel Studios的員工。前者將會在《黑寡婦》中飾演Red Guardian。（IMDb 圖片）

除了擔任基斯伊雲斯的替身外，他在Marvel電影宇宙電影中擔任武術指導。同時也為DCEU的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）擔任武術指導。另外，在2017年，還殺入中國市場，獲邀成為《戰狼II》擔任武術指導。今次《驚天營救》，是Sam Hargrave的導演處女作。

Monique Ganderton在《復仇者聯盟3》中飾演反派Proxima Midnight。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

女友係著名特技演員

另外，Sam Hargrave的女友Monique Ganderton都非常厲害。現年39歲的她，在成為特技演員前，原本是一名模特兒。身高近1.8米的她在加拿大Edmonton一間商場被星探發現，於是展開其職業生涯。她在成為模特兒不久後，就轉戰影視界，還慢慢發展成為女特技演員。

Monique Ganderton在2014年加入Marvel Studios的大家庭，並成為Karen Gillan的替身。（《銀河守護隊》劇照）

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可是，原來她當初由模特兒轉戰影視界，原來全因史泰龍一番說話。雖然未知當時史泰龍跟她說了甚麼，但因為與史泰龍對話後，Monique Ganderton就正式擺脫模特兒工作，並成為一位特技演員。Monique Ganderton在2014年獲Marvel Studios邀請，在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中擔任Karen Gillan的替身。她之後更在《復仇者聯盟3》成為Marvel Studios首位女性武術指導。而她在《復仇者聯盟3》有其他角色，她在戲中飾演反派Proxima Midnight。