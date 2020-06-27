1/2的魔法影評｜內藏動人兄弟情　比《玩轉極樂園》更夭心的感動

彼思新片《1/2的魔法》（Onward）是一部主打親情的魔幻歷險動畫，講述兩兄弟接觸到古代魔法，竟然有機會與早年離世的爸爸短聚24小時。

故事簡單易明，沒有《玩轉極樂園》牽涉太多人物關係、前世今生、死後世界的概念。最感人的情節甚至不是關於父子情，帶來不少驚喜，這部戲不是帶來那種流於表面、令你濠哭的傷感，看罷卻有一種夭心夭肺的感動。

（注意︰內文有劇透）

《1/2的魔法》以古代魔法為主題，不過就講到今時今日，因為科技的先進和便利，魔法已漸漸被遺忘。（《1/2的魔法》劇照）

《1/2的魔法》以古代魔法為主題，講到今時今日，再強的魔法都已漸漸消失。因為現時科技的先進和便利，魔法的天賦已被遺忘，連昔日魔法高強、曾經拿著寶劍破除詛咒的英雄「蠍尾獅」，現在已「淪落」為餐廳的員工，甚至已經忘記自己的才能，不敢再飛翔，失去信心。

曾經拿著寶劍破除詛咒的英雄「蠍尾獅」，現在已「淪落」為餐廳的員工，甚至已經忘記自己的天賦。（《1/2的魔法》劇照）

一套兩兄弟的公路電影，動畫中肥巴和仁仔的互動是令人會心微笑的，他們性格極端，肥巴是一個沉迷桌遊，性格勇敢大膽；相反弟弟就比較內向，膽小怕事，小至駕車時轉線都已經考起仁仔。

+ 8 + 7 + 6

電影打正旗號講父子情，兄弟為見早年離世的爸爸一面，千里迢迢尋找昔日魔法，令已故爸爸重現。但睇到動畫的尾段，最感人的竟不是父子之情，而是弟弟回想起自己的成長路上，原來總是有哥哥肥巴的陪伴。

仁仔頓時發現肥巴總是陪他玩耍、鼓勵他嘗試、教他駕車、鞭策他要勇敢。（《1/2的魔法》劇照）

仁仔從小未見過爸爸，他覺得自己失去了父親是人生最大的遺憾，心底裡總覺得今次能有機會再見爸爸一面，理應是他最為緊張，認為哥哥肥巴當年至少都曾經與爸爸相處。

仁仔甚至寫下一連串「To-Do Lists」希望令爸爸重現後，可以把握機會與他創造回憶。在結尾時他才頓然發覺，原來他成長的旅程上並不孤單，他的確是沒有爸爸，但他有肥巴。哥哥總是陪他玩耍、鼓勵他嘗試、教他駕車、鞭策他要勇敢，這段「突如其來」的兄弟情真的看得人很夭心。

+ 5 + 4 + 3

肥巴和仁仔性格各走極端，故事前大半沒有感覺到太多溫馨的兄弟之情，兩兄弟都有對大家生厭和不滿的地方。但其實魔法要成功，靠的就是信任，要相信哥哥是你背後的後盾，弟弟才可以在行過峽谷時，即使中間沒有橋，靠魔法靠相信同伴，步出「信心一步」成功走到對面。

有一幕講到弟弟在行過峽谷時，即使中間沒有橋，但因為相信而步出「信心一步」。（《1/2的魔法》劇照）

《1/2的魔法》沒有像3年前的《玩轉極樂園》讓人哭得死去活來，不用你花太多心機去思索主角米哥、Coco太婆、阿德的關係，也不用花太多心力去理解《玩轉極樂園》的死後世界，「何謂人會死兩次」的理論。

+ 3 + 2

《1/2的魔法》夠簡單，沒有過多的弄巧，也不會過分陳腔濫調，兄弟情甚至比父子情讓人感到心戚戚然。最後，心底裡極渴望與爸爸相見的弟弟仁仔，甚至讓出位置給哥哥，一解肥巴當年未能見爸爸最後一面的遺憾。影迷一同見證着仁仔的真正成長，這也是整部戲的精髓所在。