福島50死士｜吉岡里帆飾演佐藤浩市乖女　演戲路崎嶇：連戰連敗！

新戲《福島50死士》由佐藤浩市及渡邊謙主演，故事改編自2011年東日本大地震引發福島核電廠事故的真人真事。 戲中有50位英雄阻止核災爆發，剛陽味就十足，但其實都有一個不容忽視的角色，吉岡里帆在戲中演出佐藤浩市的女兒。現年27歲的吉岡，近年劇接劇，曝光率幾高，靠演出壞角色爆紅，以往也拍過不少性感寫真。但其實吉岡的演藝路並不是一帆風順，當中下過不少苦功。

吉岡里帆。（《福島50死士》劇照）

《福島50死士》以2011年因為東日本大地震而引發的福島核電廠事故為主題，電影將只有現場人員才經歷過的緊張局面，面對災害等級不斷升高的無力感，以及指揮總部與首相辦公室之間的衝突，一一在大銀幕上還原。

在一場災難面前，除了有互相推卸責任的政治家、企業家，也有無助的福島市民。而吉岡里帆在戲中是演出佐藤浩市的女兒，爸爸曾經反對她嫁給年紀較大、又結過婚的男友，但始終是兩父女，面對爸爸留守核電廠，吉岡里帆還是相當憂心。

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現年27歲的的吉岡里帆出生於京都，加上父母親從事與影像製作有關的職業，她從小就對演出相當有興趣，熱愛日本傳統演劇、歌舞伎、能劇、日本舞等表演。

近幾年吉岡里帆在日劇方面曝光甚高，一部接一部，吉岡之所以在日本人氣急升，不少人都認為她是男生心中「色氣」很重的女星，意思即是很有性魅力。

吉岡里帆在《福島50死士》戲中是演出佐藤浩市的女兒，爸爸曾經反對她嫁給年紀較大、又結過婚的男友而有過磨擦。（riho_yoshioka/IG圖片）

吉岡里帆以寫真女優起家，多次在週刊性感登場。2016年參演《寬鬆世代又怎樣》到2017年在《四重奏》中，以劇中「有朱」一角獲得好評，初次獲得電視劇獎項肯定。

吉岡里帆演出的角色都不是那種乖巧、可愛的，反而是表面上看起來善良，心底裡充滿計算的角色。

吉岡里帆在《四重奏》的來杉有朱造型十分文青。（網上圖片）

吉岡里帆靠演出表面上看起來善良，心底裡充滿計算的角色而突圍。（riho_yoshioka/IG圖片）

吉岡里帆可說是靠演反派的負面角色突圍，更曾被指是「帶著謎樣氛圍的魔性女」。在劇集《你已藏在我心底》中，吉岡着住性感內衣行Catwallk，也令人留有深刻印象。

雖然吉岡里帆個子小，身高只有158cm，有日本網民曾笑指她是短腿的代表，但其實吉岡身形很好，曲線、細腰，上身比例完美，睇返她以往的寫真，其優勢就表露無遺。

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吉岡樣靚身材正，是不少人心中的女神，但其實她入行以來並不是一帆風順。吉岡未畢業時，有一段時期為了學習戲劇，不惜一邊在京都讀大學，一邊前往東京試鏡並在養成所上戲劇課，來往京都和東京兩地每次車程八小時，長達五年的時間也在所不辭。

不少人都認為吉岡里帆是男生心中「色氣」很重的女星，意思即是很有性魅力。（riho_yoshioka/IG圖片）

據知，這5年內她幾乎都是搭乘深夜巴士而非新幹線，如果當天只有一個試鏡，她就搭巴士即日來回，但順利得到工作的次數少、失敗的次數多。 直到2013年，她才正式以演員身分出道並獲得戲劇演出機會。

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她曾經提過試鏡2013年NHK晨間劇《小海女》、電影《怪物的孩子》配音等工作，都在最後一輪落選，笑指自己是「連戰連敗」。出道後一路直至2015年3月，為了幫補生計，她都有在酒店打工，負責出餐、管理行李和接待客人等。

這位經常在戲中演出小惡魔角色的女生，現實中卻是愛心爆棚，雖然對貓有過敏，但就有「深度貓咪依存症」，家裏最多養過15隻貓，是位不折不扣的貓奴。