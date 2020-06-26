福島50死士｜9年來瘋傳變種動植物相片　當中有幾多關核災事？

日本電影《福島50死士》（台譯：《福島50英雄》，Fukushima 50）由殿堂級演員渡邊謙及佐藤浩市主演，講述在2011年東日本大地震引發福島核電廠事故。

福島311核電事故至今已經九周年，多年來網上流傳過不少被指是因為核災，動植物變異的圖片，但到底當中有幾多是與福島核災有關？

（《福島50死士》劇照）

2011年東日本大地震引發福島核電廠事故，電影《福島50死士》由真人真事改編，重演50死士合力阻止核災爆發的事件。九年前3月11日下午2時46分，日本福島發生史上最強烈9級地震，超過一萬九千人喪生，地震引發了災難性海嘯，吞噬福島核電廠。

核電廠爆炸。（《福島50死士》劇照）

核電廠裡的電力中斷，令核電站的冷卻系統癱瘓多座反應堆過熱，核電堆無法正常運作，繼而引起爆炸及核洩漏。

福島311核電事故至今已經九周年，無論有否親身經歷地震及核電廠事故的日本居民對事件依然是歷歷在目。早前，電影《福島50死士》於福島進行優先放映，一眾當地居民觀看時都忍不住流下眼淚，更表示︰「這部電影必須流傳給後代，我們都應該知道曾經發生過那些事。」

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網上流傳的「變異」動植物是真是假？

而其實多年來網上也瘋傳過不少相片，全都是指日本當地有「變異」的動物及植物，例如，異變的魚類、鼠類、變異的草莓和番茄等等，矛頭直指是福島311核電事故的核洩漏。

（《福島50死士》劇照）

核泄漏不只會造成土地污染、水質污染，核物質也會飄散在空氣中，人體接觸到之後，容易發生病變，這些物質也會致癌。2011年發生福島核電事故後，網上不時流傳相片，指出洩漏區內的生物都異變了，例如接觸過核物質的老鼠，體形會大很多，比一個成年男子的手臂還要大隻；豬隻都比一般的豬要巨大，攻擊力也變強。

點撃睇懷疑因核洩漏產生異變的生物圖片：

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同時，有人表示在核泄漏附近捕魚，竟然釣到超大型的狼魚，指出魚的頭部明顯大得奇怪，比3個成人的頭加起來要大，也有人指在當地見到很多動物的身上都出現斑點，又話捉到魚肉變了藍色的魚等等。

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不過，據「台灣事實查核中心」上年年尾出過的報告，就指出在網上流傳，聲稱生物是因為核污染而異變的圖片，部分是有誤導成分。

有些相片在多篇文章中出現過，被指是因核災造成變異的動植物圖片更是挪用了舊相，根本與福島核災無關。

點撃即睇被指「變異」的相片與核災有無關？