福島50死士｜員工悲慘代價　核電廠暗示︰找些死了也不要緊的人來

新戲《福島50死士》（Fukushima 50）由日本演員佐藤浩市及渡邊謙主演，改編自2011年，東日本大地震引發的福島核電廠事故的真人真事，重演50英雄聯手阻止核災爆發的故事。

戲中描述為了拯救全日本的「福島50死士」，現實中到底如何守護核電廠，他們的真正身份又是誰呢？原來曾有記者做卧底潛入福島核電廠，將驚人的黑幕揭發出來。

渡邊謙飾演核電廠廠長吉田昌郎，他是指揮整體行動的廠長。（《福島50死士》劇照）

2011年3月11日下午2時46分，日本福島發生史上最強烈9級地震，超過一萬九千人喪生。地震引發災難性海嘯，無情地吞噬福島核電廠，導致廠內的核電堆無法正常運作，全日本面臨核爆危機。

電影的節奏緊湊，核電廠內50名留守的員工是整部戲的重心，他們抱著不成功便成仁的決心，希望阻止這場世紀核爆發生，以求守住全日本以至太平洋地區。

佐藤浩市飾演「伊崎利夫」，監督核反應堆1、2號機的當值主任。（《福島50死士》劇照）

《福島50死士》節奏緊湊，讓影迷見盡地震引發的災難性海嘯，無情地吞噬福島核電廠甚至會波及全日本。當時核電廠內50名員工決定留守，故事以他們為重心，抱住一種與核電廠共存亡的心態留守。

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50位死士的真實身分成謎

有指世人所歌頌「50勇士」，其實是有70人或更多，當中甚至牽涉更多鮮為人知的黑幕。福島50位死士的真實身分其實一直成謎，東京電力公司對此沒有公布更多資料。但一本名為《黑道與核電：福島第一核電廠潛入記》的書，作者鈴木智彥是一位長年主要跑黑道新聞的記者，他因為一次偶然的機會，開啟了他追查日本核能工業與黑道長期掛勾的背後關連。

吉岡里帆在戲中演出佐藤浩市的女兒。（《福島50死士》劇照）

核電廠與黑幫有莫大的關係

鈴木智彥在一次採訪時發現日本核電廠與當地的黑幫有著莫大關係，事件引起他的好奇所以進一步調查下去。最後他靠人脈關係，以維修工人的身分潛入福島第一核電廠做卧底，再將其調查的結果寫成書。

電影將以CG重現海嘯衝擊核電廠一刻。（《福島50死士》劇照）

「核電廠是一座點石成金的寶庫」

他發現東京電力公司原來為了在福島順利興建核電廠，讓黑道找兄弟處理土地收購事宜，一位黑道大哥更曾對鈴木挑明的說：「對於黑社會的我們來說，核電廠是一座點石成金的寶庫。」尤其是墓地收購，對他們來說簡直是印鈔機。

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在潛入福島核電廠後，鈴木智彥更發現核電廠的部分員工，不少都欠債纍纍，更多的是染上毒癮的流氓等。事前他更以為要有些特殊技能才能入核電廠「扮工」，結果有相熟的黑道兄弟卻對他說：「誰都可以。」，在2011年7月成功入福島第一核電廠工作。

員工竟然唔識核能？相信「可樂能抗輻射」

他大爆核電廠有很多員工根本就沒有核能的相關知識，甚至在發生311大地震時，也不知道自己身處在一個有多危險的環境當中。「不只對核電相關知識一無所知，甚至相信『可樂能抗輻射』的說法。

鈴木智彥表示在調查中更發現，福島核一廠3號機爆炸後，東京電力公司曾向下游承包商發指令，「找一些死了也不要緊的人來！」

不少「死士」災後有酗酒、自殺、濫藥傾向

《福島50死士》改編自門田隆將撰寫的報導文學《見過死亡深淵的人：福島核電廠員工奮戰500天紀實》，作者訪談超過90位親身經歷日本福島311地震的人士，描述這場驚心動魄的核電廠意外。

而鈴木智彥深入調查下的《黑道與核電：福島第一核電廠潛入記》就集中背後的黑幕，帶出事情的另一面，東京電力公司對事件也沒有正面回應。無論如何在這場災難上，的確有不少人犧牲生命，電影始終有一定的警世意味。加上，據學者重村淳與1500名核電廠工人訪談，發現這班「死士」災後因無法融入社會，出現創傷後壓力症、酗酒、自殺、濫用藥物等，也有福島災民受到歧視等傷害。