評《希特拉偷走我的粉紅兔》：二戰逃亡下的童年　得到比失去多？

三十年代的德國，正值是納粹黨統治的時期，進入希特拉的獨裁時代。具有宗教色彩的政治觀點和極端思想的黨派，反對不同的主義，當中包括猶太人。那時，有不少猶太人，因為逃避納粹而離開德國繼續生活。 是夜觀看這部由《無音曲 Beyond Silence》與《非洲的天使 Nirgendwo in Afrika》導演Caroline Link最新執導，改編自小說作品的最新電影，藉以這個現實的時代，配上半自傳式的故事，刻畫出德國一段不能忘記的歷史。《希特拉偷走我的粉紅兔 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl》是一段逃亡的旅程，縱使記下一草一木，但卻失去了家園與童年，偷走的…豈只是一隻粉紅兔呢？

《希特拉偷走我的粉紅兔》在imdb得到7.3的評分（imdb）

《希》片故事發生在1933年的柏林，猶太人Alfred Kerr是一名知識份子，為戲劇撰寫評論。這時，納粹還未掌權，他卻早已洞悉到其惡行，於是他在公開場合上公開批評納粹，這更惹來希特拉的不滿。為了逃避希特拉上任後被報復，Alfred在得到好友的安排下，逃到瑞士的布拉格暫避，而他的妻子Dorothea、兒子Max與女兒Anna隨後走到瑞士跟Alfred會合。



收拾東西期間，Dorothea叮囑兒女只能帶一件玩具離開，Anna難以選擇之下，把她其中心愛的粉紅兔留下，希望有朝一天能夠跟「牠」相遇。從瑞士走到法國，Alfred一家過著逃亡的生活，席間受到別人的歧視，經濟遇到困難。直到有一天，Alfred收到一封來自英國的信件，改變了他們的生活…

（《希特拉偷走我的粉紅兔》宣傳海報）

以「猶太人」與「納粹」為題材的電影例子實在不少，當中一部最為深刻印象的電影，莫過於1997年由義大利導演Roberto Benigni自編自導自演的《一個快樂的傳說 La vita è bella》，講述一對猶太父子被送到納粹軍營的感人故事，至今仍歷歷在目。當然，亦有不少以相似的例子，如Roman Polanski執導的《鋼琴戰曲 The Pianist》、Paul Verhoeven執導的《黑色名冊 Zwartboek》、以及剛於奧斯卡金像獎奪得最佳改編劇本，由Taika Waititi執導的《陽光兔仔兵 Jojo Rabbit》等等，就以不同的角度和演繹的方式，描寫猶太人於德國在納粹統治時期的境況。

《希》片是改編自Judith Kerr的同名小說作品，故事將她個人童年跟隨家人逃離家園的經歷，寫成半自傳小說作品。電影主要是以Anna的第一身角度作為故事的骨幹，第一場戲，她與一群小朋友的遊戲時，言語間已道出了她對納粹（甚至是希特拉）的感受。接著，因為要跟隨家人離開德國，走到其他地方生活，她要放棄心愛的粉紅兔公仔，一直尋找安穩的生活。「納粹」成為了Anna與家人逃避走到其他地方生活的原因，她一直都希望能夠回到柏林，跟家人與家傭一起過著簡單的生活，可是…她只能夠活在這複雜的環境裡。

+ 5 + 4 + 3

電影從這段逃亡的過程裡，道出了德國的時代變遷，縱使片中沒有以影像描述納粹統治德國後的境況，然而從Anna收到她父親好友從柏林寄來的明信片，由這「第三者」的角度敘述，描繪著德國可怕的面貌。「粉紅兔」在故事裡有著不少的比喻，包括是主角的生活、回憶、童年、朋友、甚至她的家園。Anna跟隨父母與兄長一起逃離柏林，走到不同的地方生活，沒有固定的居所。她失去的，並不只是好友和玩具，甚至是童年，她也只好把這些記憶，埋藏在自己的心坎裡。

無獨有偶，Caroline Link於2001年執導的《非》片，同樣地以三十年代的納粹德國作背景，電影改編自Stefanie Zweig半自傳小說作品，故事描繪猶太人逃避納粹而移居他鄉作為故事素材，兩片同樣以一位猶太小女孩，道出對於離開德國，重新生活的不同感受。無疑，兩位小女孩就是這兩本小說女作家的本人，她們透過自己在三十年代德國的經歷，離開家園逃避納粹，失去自己的童年成長。從Caroline Link的鏡頭下，《希》片整體的結構平實工整，劇情除了是圍繞小女孩的個人感受之外，從她的視點角度，側寫家庭之間的關係轉變，從生疏漸漸地走近。

（《希特拉偷走我的粉紅兔》劇照）

片中幾位主要演員的演出水準平均，但當中不得不提的，便是飾演小女孩Anna的Riva Krymalowski的演出相對出色。她那自然細膩的演繹，能夠表現著人物的神情，拿捏準繩，加上電影以她為著筆點，讓她在片中有不少的發揮空間。另外，片中飾演Anna父母的Oliver Masucci與Carla Juri，以及其兄長Max的Marinus Hohmann，他們三人在片中的演出不俗，整體表現恰到好處。

《希》片有不少值得讓觀眾觀影後的討論與思考的空間，電影以開放式的結局作收筆，透過小女孩Anna的視點角度，看到現實的殘酷與可怕。在這逃亡的成長過程裡，「粉紅兔」被偷走，時代轉變，失去了童年的快樂時光，以及安穩的家園，那未來的生活…又會怎樣呢？

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​