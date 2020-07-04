【幻愛】導演親解屯門3大取景位　劉俊謙大讚︰屯門碼頭最靚

港產片《幻愛》由周冠威執導，劉俊謙（Terrance）和蔡思韵（Cecilia）主演，由於電影題材特別，是套以社會議題來包裝的愛情片，講述男主角阿樂是精神分裂症康復者，而蔡思韵則一人分飾兩角，同時是欣欣亦是臨牀心理學研究生葉嵐，「三人」發展出一套「香港式的夢幻愛情故事」。

除了愛情、人物地點都十分重要，今次《幻愛》難得地走入屯門取景，而且取景手法細膩，拍出最美的屯門，令一眾「屯門牛牛」都大為驚喜！

《幻愛》大部分取景地都在屯門取景，令一眾「屯門牛牛」非常驚喜。（《幻愛》劇照）

早前劉俊謙接受《香港01》訪問，都曾提及自己對輕鐵這種交通工具並不熟識，導演周冠威都有講到很少電影會拍輕鐵。

的確對於不是住大西北的香港人來說，輕鐵是種極度陌生的交通工具，未曾入過屯、天、元的話更加不會接觸到輕鐵，聽得最多必定是「點解唔使拍卡？」、「係咪唔使俾錢？」「好難搭」、「唔識睇路線圖」、「又搭錯方向」、「咩循環線成個圈咁」、記者最誇張試過聽到「東京地鐵圖仲易睇」。

市區人對於輕鐵第一個反應一定係「好難搭」。（電影劇照）

劉俊謙︰拍輕鐵景似走難

導演周冠威接受《香港01》訪問，講到自己不是住在屯門，反而是編劇推薦這個地方，自覺屯門好靚，加上屯門好少會在香港電影中出現，自己同樣感到新鮮感。不過更重要的是地點與主角互相呼應、哄托出氣氛。因為阿樂為人自卑、覺得自己不可愛，不像是會住在市中心、鬧市的人，而屯門、輕鐵是大西北的地方，覺得更能襯托出他人物的塑造，所以揀選了屯門，當中輕鐵的美感、輕鐵在愛情中的喻意、以營造出孤獨感，來配合阿樂的心理角色。

電車、地下鐵、巴士都是較常出現在電影之中，輕鐵對觀眾甚至是演員來說較為新穎。（電影劇照）

周冠威更講到由於電影成本不高，所以難以預約輕鐵或者封站拍攝，唯一能做的只能打游擊戰，而且輕鐵站是個十分公眾的地方，有些鏡頭會阻礙到月台運作，職員都會要我們離開，其後再找方法去拍，這些都是製作上的困難。不過導演覺得現時《幻愛》中的輕鐵鏡頭，是封場都拍不到。「反而不預約先拍得出這種生活感，這種自然、城市、穿梭的感覺、光影的流動才能造出的氣氛。」

劉俊謙更表示因拍輕鐵戲份時，他與蔡思韵是作相反方向的，所以每拍完一場就要約定在哪一個站等，再拍一次，不斷重覆。「所以現場情況好似走難一樣，不過輕鐵拍出來真係好靚。」另外因為導演偏愛輕鐵的舊車卡，有日已經拍到大約晚上11點，仍在等待舊車卡，但發現原來愈夜舊車卡是愈少行走。「試過有2日拍攝時間都是在等輕鐵，當等到時就要立即埋位做戲，加上又要等人上落車，過程好考大家執生能力。」

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拍完出來不少人發現原來屯門碼頭是個好靚的地方。（電影劇照）

屯門碼頭浪漫秘景

不少人睇日落可能都會去屯門黃金泳灘、咖啡灣、蝴蝶灣甚至是龍鼓灘，其實屯門碼頭的海濱長廊是個既寧靜又舒適的地方，既可以睇日落，又可以吹吹海風，是個頗浪漫的地方。導演跟劉俊謙不約而同地講到對於屯門碼頭印象非常深刻，劉俊謙本身就對屯門認識不多，所以他完全不知道有這個地方，他笑言：「碼頭戲份由早上拍到天黑，嗰度望到一大片天空嘅變化。最驚嘆嘅係日落嘅時候天空一片橙色，好美麗。」

而周冠威講到對屯門碼頭印象深刻是因為一場戲，但可惜的是基於整套戲的節奏、情節上的考慮決定刪走整幕。現時戲中都有出現屯門碼頭的戲份，包括宣傳照上屯門碼頭盡頭的燈塔，都是導演最喜歡的。「該場戲講到男女主角進一步互相了解，有一種命中注定的感覺，巧合當日其實是煞科日，原先天文台預測當日會落雨，但都決定搏一搏，幸好在拍攝期間完全冇落，甚至有彩虹在鏡頭中出現，直至拍完先落大雨，所以印象特別深刻，自己有好深感受，覺得係上天對電影的祝福。」

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湖景邨井字型公屋同樣位於屯門碼頭。（電影劇照）

湖景邨井字型公屋夠貼緊人物

導演講到湖景邨是阿樂在戲中的屋企，因為井字型公屋的困局感覺較重，看似有好多鄰居，不論是樓上樓下，隔離左右都有好多人，落聽好似好親密，但其實都似是有好多人會望到自己的感覺，對於精神病患者來說無形會是種壓力。

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周冠威都有講到《幻愛》首日票房的確差，希望大家越來越多人睇到，累積口碑傳開去，俾觀眾知道有《幻愛》這套戲。（杜汶澤FB擷圖）

有網民開po講到《幻愛》票房告急，希望大家大力支持，周冠威對此回應：「有不少網民、影評人都有開聲支持，甚至獲得獎項和讚賞，希望這些好評可以傳開去，俾觀眾知道有《幻愛》這套戲。其實好似大家咁講，票房係告急嘅，喺呢個抑鬱嘅城市氣氛底下，我哋只能夠做好宣傳，聽天由命，交由上天去安排，自己都有盼望，雖然首日票房比較差，希望愈來愈多人睇到，累積口碑傳開去。」最後，導演希望《幻愛》是套可以帶到積極力量俾大家的一套電影，當下香港人都未必會係好開心的狀態，但他仍然相信電影的力量可以帶大家向前行。