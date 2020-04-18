《幻愛》劉俊謙分享秘技贏角色　「試鏡特登唔化妝畀真樣人睇」

《幻愛》由曾俊榮、周冠威，劉俊謙和蔡思韵主演，講述由劉俊謙飾演的阿樂是位善良戇直的小學教師，更是精神分裂症康復者，雖然渴望愛情但從來不敢戀愛，在偶然機遇下，遇到了由蔡思韵主演的欣欣，一見鍾情之下卻掙扎着應否透露自己的病情，但後來卻發現欣欣竟然是個攻於心計的心理輔導員？兩人隨之展開一場疑幻似真的戀愛。 昨晚（17日）《香港電影編劇家協會》再次開Facebook Live，跟曾俊榮、周冠威和劉俊謙分享拍攝過程。

劉俊謙憑《幻愛》奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。（《幻愛》Facebook）

當編劇曾俊榮和周冠威，分享到率先確定女主角人選，但就拖足一年都未找到合適的男主角，直至在開戲前兩個月才確定採用劉俊謙。原本有位心儀的男主角，但某些因素他辭演，當下有點晴天霹靂，因為事發在開拍前兩個月，當時只有兩個選擇，一是整套電影推遲拍攝，二是邀請有機會或是別人介紹的人選試鏡，當時都有差不多8位這個年紀的男演員來到，但問題在於很多位在試鏡時，都刻意表演出自己有精神病、露出一些有精神病的特徵，事實上每一位好認真，好畀心機做功課，唯獨劉俊謙與眾人不同。

劉俊謙以與眾不同的表現方式，贏走阿樂一角。（影片擷圖）

首先劉俊謙試鏡時非常自然，他沒有以精神病患者的狀態去演出一位精神病患者，他演一個「人」阿樂，這才是整套戲中最重要的關鍵位，加上你先不要當他們是精神病患者，好多人其實同大家一家，換句說話來講，這一種相同才是阿樂所需要，相同才可以建立關係。

編劇更大讚劉俊謙捉得住阿樂的害羞、脆弱，而令人驚喜的部分是劉俊謙試鏡時，真人跟照片完全不乎，事關他平日gel晒頭又好靚仔，但一見面時他的簡單打扮，令人認不出來，加上當日冇化妝、冇gel頭眼又紅紅地，那份自然不是專登扮出來，所以便敲定由他演出。

試鏡唔化妝應該係劉俊謙秘技。（劇照）