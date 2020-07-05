【頭文字D】藤原拓海最終命運極悲慘　網民：跟自己的角色有仇？

由周杰倫及黃秋生主演的電影版《頭文字D》（Initial D）是改編自日本漫畫家重野秀一的漫畫作品。戲中藤原拓海駕駛著AE86在秋名山飄移的畫面，相信至今仍有不少影迷津津樂道。可是當年電影版在拓海、涼介及京一的比賽後就此作罷，臨別時亦只拋下一句想加入職業車隊。究竟在漫畫中，藤原拓海的最終命運又如何呢？

《頭文字D》是周杰倫首部主演的電影，最終他也憑電影贏得金像獎及金馬獎最佳新演員獎。（《頭文字D》劇照）

在《MF GHOST》第25話，重野秀一用大概用了3頁交代藤原拓海的最後故事。在第25話中，在D計劃結束後，拓海來到歐洲繼續追夢。他到英國參加了拉力錦標賽，並花了3年時間就奪得冠軍。由於藤原拓海的威力真的非常厲害，他被當地粉絲稱為「Flying Jean」。順風順水的藤原拓海之後還與豐田車隊與簽約，可是悲劇也由此開始。

電影版《頭文字D》中的藤原拓海由周杰倫飾演。（《頭文字D》劇照）

藤原拓海在賽季開幕前的車輛測試中，因車輛傳動軸破損，拓海連人帶車掉下山谷重傷。雖然他獲得適切治療，但也不得不引退。沒想到漫畫完結4年後才推出的結局，讓粉絲非常痛心。當時曾有粉絲稱「跟自己的角色有仇嗎？」、「彎的過去是拓海，彎不過去是填海」及「最起碼故事都正式完結了」等。

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漫畫版《頭文字D》在1995年開始連載，並隨即風靡全球，並多次被改編成動畫電影。在2005年，導演劉偉強及麥兆輝把《頭文字D》拍成真人版電影，並找來周杰倫飾演藤原拓海，其他演員包括黃秋生、杜汶澤、陳冠希、余文樂、陳小春及鈴木杏。沒想到當年的「秋名山」車神會有如此悲慘下場，難怪當時讓不少粉絲傷心。

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