初代「幪面超人」藤岡弘仔女顏值爆燈　大仔激似《頭文字D》拓海

現年74 歲的日本老牌男演員藤岡弘，因為演出史上首位《幪面超人》「拉打1號」而為人熟悉。 老來得子的他，早前曾帶3個子女現身節目，繼16歲大仔藤岡真威人在去年11月出道，最近12歲細女亦被發現非常省鏡，有網民更指藤岡弘的女兒氣質不輸木村拓哉的兩個女兒。

70年代時日本的特攝片並未安排「特技替身」，有功夫底子的藤岡弘要自己穿超人裝上陣拍攝。

藤岡弘在70年代曾演出《幪面超人》劇集，幪面超人形象深入民心。據知藤岡弘在2002年，當時56歲的他展開第二段婚姻，與細自己24歲圈外太太結婚後，藤岡弘老來得子，育有三名子女。

老年的藤岡弘不時都會接拍武俠片，本身也有經營道場。近年他接拍了電影《幪面超人1號》，70歲之齡再次扮演本鄉猛，更駕駛電單車、變身打鬥，老當益壯。（資料圖片）

去年藤岡弘與大仔藤岡真威人亮相節目，立即引起網民熱烈討論，不少人大讚他的兒子是位美少年。藤岡真威人去年11月出道，似足爸爸這樣高大，目測有1米85，輪廓鮮明，眉粗粗，都幾有英氣。有網民話藤岡真威人跟《頭文字D》的藤原拓海「撞樣」，又話佢似山崎賢人。

+ 12 + 11 + 10

而原來藤岡弘基因非常強大，除了藤岡真威人好靚仔，連兩個15歲及12歲的妹妹亦相當標緻，當中細女藤岡舞衣最近在網上貼出與爸爸的合照，女兒仙氣十足，網民大讚三兄妹有機會繼承父業，入行發展，甚至指出藤岡舞衣顏值爆燈，氣質拍得住木村拓哉的兩個女兒。

+ 15 + 14 + 13

查實藤岡舞衣年紀輕輕，今年亦已簽約正式出道，成為少女時尚雜誌《ニコ☆プチ》的專屬模特兒，相信圈內又多一個強大星二代。