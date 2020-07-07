「如花」李健仁為追夢棄高薪厚職　獲中學同學周星馳搭路轉戰影圈

曾與周星馳合作多部電影作品，如《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》及《九品芝麻官》等的李健仁，今日突然傳出他在去年中風，幸得家人悉心照料下，如今已經逐漸康復。提起李健仁，相信大家腦海會立刻浮現那個回眸挖鼻孔的經典造型「如花」，二十多年來，「如花」這個稱號也一直牢牢地貼在李健仁身上。對此他曾表示：「其實就只是一個代號，不過，我還是要感謝這個名字。」

李健仁曾與周星馳合作多部電影作品，當中包括《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》及《九品芝麻官》等。（微博圖片）

現年59歲的李健仁，原來當年曾為追夢，毅然放棄餐廳CEO轉戰影壇，更因因緣際遇下而成為演員，而這一切與周星馳有莫大關連。原來李健仁與周星馳是中學同學，然而在他印象中，當時的周星馳還沒有表現出喜劇天賦。他曾在一個中國媒體訪問時稱：「他比較沉默，反而是我更幽默一些。」然而最讓李健仁佩服的是周星馳模仿李小龍非常到家：「不管是打拳還是踢腿，都是我們的偶像。」至於當時的李健仁都非常厲害，更曾是18歲以下香港足球代表成員。

李健仁曾是18歲以下香港足球代表成員，還為《少林足球》擔任足球指導。（《少林足球》劇照）

可惜李健仁的足球生涯並不長，他在一次比賽受傷後轉戰飲食業，他還笑稱自己是「一個容易受傷的男人」。轉戰飲食業後，他用了五至六年時間攀升到CEO職位，管理三間餐館。他還表示當年生意不俗，而他每月可獲四至五萬港元。李健仁續稱，當年舊同學周星馳都是座上客。雖然月入可觀，然而從小在片場長大的李健仁仍然希望加入影壇，皆因其父親曾在嘉禾擔任攝影師。於是他找周星馳搭路，加入高志森的電影公司成為場記，當年他每個月只賺4,500港元。

《武狀元蘇乞兒》是李健仁的首部電影作品，當時他飾演「蘇乞兒朋友的阿姨的妹妹」。（《武狀元蘇乞兒》劇照）

除了擔任場記後，原來李健仁是《少林足球》的足球指導，他負責教演員踢足球及運球的動作。另外，他又曾試過在周星馳的《西遊記》中頂替飾演豬八戒的吳孟達，皆因當時吳孟達需要去美國拍另一部電影：「我幫了他幾天，眼睛比較亮的那個就是我。」而他的處女演出是在《武狀元蘇乞兒》中飾演「蘇乞兒朋友的阿姨的妹妹」，當時劇組在北京開拍，某天周星馳在片場邀他演出，他二話不說便應承，然後被化妝師拉到房間化上誇張的造型，而當時回眸挖鼻的動作則由周星馳提出。

李健仁指出曾在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》頂替吳孟達飾演豬八戒。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

李健仁的第二次演出是在《唐伯虎點秋香》，當時他在該片也是擔任場記工作，再次是獲周星馳邀請客串。當時他同樣要反串演女人及挖著鼻孔出場，而今次還有台詞。直到《九品芝麻官》「如花」這個名字才首次出現：「我看完劇本，感覺我像剛剛出生的孩子，終於有名字了。」自此就成為經典。

《九品芝麻官》終於出現「如花」這個名字。（豆瓣電影 圖片）

其實曾有傳聞指李健仁和周星馳不和，導致兩人再沒有合作。當時李健仁霸氣回應：「那都是假的，我們二人的關係是非常好，當初離開，是因為家人反對我扮演如花。」謠言不攻自破。其實身為爸爸的李健仁曾在內地節目表示因為「如花」這角色而對家人感到抱歉，並擔心因此影響子女，於是他許下諾言希望自己能以男演員身份登上幕前。

李健仁已婚，並育有兩女一子，他曾接受受媒體訪問時稱：「我比周星馳幸福，是因爲我有家庭。（網上圖片）

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