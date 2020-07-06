59歲「如花」李健仁去年中風半身癱瘓　田雞：星爺想幫佢籌款

今日有報導指現年59歲的「如花」李健仁於去年在深圳與朋友焗桑拿期間暈倒，送院搶救後證實中風。據了解，右邊身癱瘓、不能言語，最後選擇回香港就醫。有指目前在李太悉心照顧下，李健仁正逐漸康復。

在內地打滾多年，李健仁雖然有意回流香港，不過，除了ViuTV的《街頭派錢黨》，他的工作計劃全與內地有關。（梁碧玲攝）

《香港01》致電其好友田啟文查詢，他證實李健仁於去年9月在深圳焗桑拿期間暈倒，並由他助手報警送院：「其實在嚿年9月發生，當時他在深圳焗桑拿覺得唔舒服，好彩助手在身旁，即刻送他入院。」他續指李健仁在深圳接受開腦手術後，經過商量後，已回香港休養並需要做物理治療。

問到星爺是否知道這件事，他表示知道：「圍內人都知道。」他續稱曾決定幫助李健仁籌款，可惜如今遇上疫情：「未有再跟進。」

點擊下圖重溫李健仁精彩演出！

李健仁與周星馳是中學同學，並經星爺介紹入行。有指當時他與周星馳經常結伴到尖沙咀舞廳流連，因此也結識了梁朝偉。李健仁的父親為著名攝影師李有堂，曾在嘉禾娛樂負責電影拍攝工作。雖然父親是電影工作者，但十分反對李健仁加入影壇，因此入行拍戲前曾從事飲食業。之後在1979年至1982年，李健仁轉戰球壇，先後效力東方、愉園及流浪等足球隊的預備組，並擔任守門員，曾跟著名足球員仇志強學習踢足球。

直至1989年，李健仁經周星馳介紹，加入高志森的電影公司當場記，後成為攝影助理、副導演及製片等職位，之後幾乎每套與星爺合作電影都演丑角，其中以「如花」聞名。