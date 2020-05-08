【功夫】周星馳旁述版出土　抵死大讚自己：呢幕拍得最好係個導演

16年前星爺周星馳拍出一套經典電影《功夫》，日前根據連登討論區（lihkg）提及當年《功夫》其實仍有一個導演評論版（導評版），當時周星馳、「田雞」田啟文、「肥仔聰」林子聰以及陳國坤一齊睇戲之餘，再講到拍攝過程、後期製作、趣聞，難得睇到星爺私下搞笑且醉心電影製作一面。

星爺睇到爛衫一幕自言對觀眾唔好意思，因為冇新野俾到大家。（影片擷圖）

為《功夫》爛衫一幕致歉

在2小時中，4人邊睇戲邊傾偈，一時講起戲中橋段、特效、背後製作、一時提起戲中一眾臨時演員，大讚他們專業、同時又會講下題外話，不過當抽離太遠，星爺都會同大家講句︰「唔該，我哋介唔介意講返場戲？」，足見星爺醉心電影工作的那份認真。

在《功夫》中，元秋、元華對打火雲邪神一幕，兩人都被打到爛衫，爛衫一幕當然要以特效加持，不過星爺竟然對此向觀眾感到不好意思，他講到：「因為早前已經用過同樣效果（《少林足球》陳國坤擋足球一幕），他自言沒有帶到新鮮感予觀眾，自愧不如。

受到創意祖師金庸先生讚賞，星爺自言感到非常興奮。（電影劇照）

星爺難忘被金庸先生讚

星爺講到因《功夫》他跟金庸先生都有見過面，表示《功夫》被讚好好睇，雖然星爺自知是客套說話，但已足夠令他開心不已，更有鼓舞作用。一來金庸先生絕不輕易讚人，（功夫）創意啟發皆來自金庸先生的小說，這件事就像是給師祖級大師讚揚︰「你都唔錯，青出於藍」，笑言這種興奮是難以用言語來形容。

星爺講到好彩的是外國人都有不熟悉的地方，大家有不同的想法，綜合兩邊不同的精髓，結果當然會是好事。（影片擷圖）

為一幕音效 美國閉關一星期

而講到星爺的認真，除了戲中用盡了包租婆包租公的城寨一絲一角外，拍戲的畫面跟音樂都要配得上。戲中三洞琴魔兩兄弟天殘和地缺來到貧民窟「豬籠城寨」，跟苦力強、油炸鬼以及裁縫勝大戰，但由於三洞琴魔是靠古琴的琴音來殺人，因為幕後背上的琴音是尤其重要。

當年為了這段琴音，星爺特意飛到美國閉關一星期，只是為了集中做這一場戲，他透露當時想不通一種殺人的琴音音效到底要如何？而電影公司亦十分幫忙，借了SONY中很大的音效廠給星爺專門做這場戲，同時借出一位極深資歷的音效師跟星爺一起設計，其實他身價極貴，負責人對星爺說︰「只得七日，你已經好幸福，要盡快揀好邊場搞掂佢。」當然最後結果出來星爺非常滿意，感到非常值得，星爺更意外發現，由不通中國功夫的外國人為場面做音效，反而做得挺好。

大家又估到星爺想讚啲咩呢？（影片擷圖）

看到這個畫面，星爺問其餘4位：「呢到我想讚一讚，你估我想讚咩啊嗱？」大家即時回應︰琴？燈光？小龍（陳國坤）？指甲？佈景？音樂？杯茶？田雞？星爺通通回應指不是，然後忍不住笑說：「是導演。」這個答案頓時笑聲四起，眾人即時笑說︰「原來咁簡單咁直接」，星爺反指大家到現在仍不了解自己。他的確人前人後都夠風趣幽默，眾人不時都會談論自己在戲中的表情和表演，星爺有時都不禁會讚嘆自己做得。「嗱，你睇我呢個表情做得幾好。」原來星爺睇返自己的表現都忍不住回味自己的演出。