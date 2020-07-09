甄子丹首度擔正演荷里活新片　繼《追龍》後演跨國大毒梟

有「宇宙最強」之稱的甄子丹再衝出香港，迎來事業另一高峰，據外媒報導，甄子丹將主演荷里活犯罪驚悚電影《Golden Empire》（暫譯：《黃金帝國》），飾演一個大毒梟，是美國和墨西哥政府的頭號通緝犯。

甄子丹：美國籍（《葉問4》劇照）

據外媒《Deadline》報道，現年56歲的甄子丹繼在2017年的電影《追龍》演過大毒梟，今次在荷里活新片《Golden Empire》（暫譯：《黃金帝國》）中，將會演出一個臭名遠播的跨國大毒品集團大佬。除了在《Golden Empire》演出，據知甄子丹更會有份製作，與製片人Peter Luo合作。

《追龍》由甄子丹飾演的跛豪年青時來港講起。

而製片人Peter Luo也表示，這部電影是第一部由亞洲演員主演，目標是全球觀眾，有關毒品題材的大片，「對白是英語，電影主要拍攝地會在美國，劇情會橫跨亞洲、北美和南美。」

Peter Luo透露自己是因為看過甄子丹在《追龍》的演出後，認為他就是《Golden Empire》主角最適合的人選。

甄子丹當時因為拍《追龍》，為角色苦練潮州口音。（《追龍》劇照）

其實，甄子丹近年都非常積極進軍荷里活，演出《星球大戰外傳：俠盜一號》，成為首個演出《星球大戰》系列的亞洲演員，上映後也獲不錯評價。

甄子丹也在《3X反恐暴族：重火力回歸》與雲迪素合作，以及在《花木蘭》也有演出。

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另一邊廂，甄子丹最近也在社交媒體上公布，自己要為下一個挑戰做準備，更標籤了「#Sleepingdog」、「#actionmovie」，原來丹爺將會演出《Sleeping Dogs》真人電影版。

被稱為「港版 GTA」的開放世界動作遊戲《Sleeping Dogs》，在2012年由United Front Games所製作，以香港為背景的臥底的那段故事，十分經典。

甄子丹最近在社交媒體上公布，自己要為下一個挑戰做準備，標籤了「#Sleepingdog」、「#actionmovie」。（網上截圖）

甄子丹最近就透露，他即將出演《Sleeping Dogs》遊戲改編的真人電影 《Sleeping Dogs》，電影將由曾出品《超音鼠》電影的製片公司 dj2 Entertainment 監製。

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《Sleeping Dogs》2012年由Square Enix發行的動作冒險遊戲，當年更找來陳冠希等明星配音，玩家在遊戲中扮演一名叫沈威的臥底警察，深入險惡的香港三合會組織，揭露背後的各種陰謀。甄子丹公開將會接拍這部真人版電影後，不少網民都表示很興奮。