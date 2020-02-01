肥龍過江影評│甄子丹扮漲爆版葉問？肥嘟嘟照樣一個打十個！

每個功夫電影影迷心目中都有個李小龍，要不然也有個成龍、洪金寶，《肥龍過江》電影片名讓人想起1978年由洪金寶自導自演的《肥龍過江》，雖然兩部電影並無關係，唯一連結點大概只有皆崇拜於李小龍，洪金寶《肥龍》有一段闖入片場大打偽裝盜版的李小龍，還嗆聲「你不配當李小龍」，就看得出這些功夫高手們對於李小龍的崇拜。

有影迷表示甄子丹漲爆的樣子相當搞笑，有點滑稽。（《肥龍過江》劇照）

但是《肥龍過江》並不是洪金寶有點略帶揶揄的風格，更偏向「肥龍」一詞，朱福龍（甄子丹飾演）原本是肌肉猛男，在失戀與仕途不順的雙重打擊之下，悶在證物室，鎮日只能以垃圾食物自我療癒，讓他變得越來越肥，身形回不去，但他的身手倒是一點也沒減，意外的是甄子丹版《肥龍》不像洪金寶那種下盤穩紮穩打，擅用體型的實戰對打，依舊是他那一套花俏的短打、柔術以及凌厲的踢腿。這沒有不好，其實《肥龍過江》讓一個胖胖警探做出完全不可思議的動作戲，反而顯得更可愛了。

導演畢竟是谷垣健治，有著日本影壇人脈，讓《肥龍過江》能夠前往各大日本知名景點一如歌舞伎町、築地市場以及東京鐵塔，反派也找來擅長街舞的日本空手道高手岩永丞威，讓全片明明營造著一股日本極道電影風格，但在甄子丹這麼不合時宜的胖胖英雄登場之下，又顯得特別可愛。

有王晶助陣的賀歲片都必屬佳品，相信大家都深知肚明。（《肥龍過江》劇照）

《肥龍過江》仍是屬於甄子丹獻給偶像李小龍的電影，雖然我總對於製片王晶在片中的大幅客串，搭配各種低級笑料有些不耐，幸好《肥龍》抓足了早期香港動作電影的喜劇精髓，有好幾幕都讓我回味起成龍的《快餐車》、《A計畫》等電影，好久好久沒看到這麼討喜的動作喜劇。

搞笑賀歲片當然少不了毛舜筠。（《肥龍過江》劇照）

電影節奏適宜，這讓《肥龍過江》讓人在一個很舒服的情緒下看完全片，也不會覺得有突兀之處，實在認為這片很像是九零年代港片的神采，沒有什麼大道理，充滿套路，主角笨拙單純卻又正氣凜然，每個小人物持續遇險，卻都能在好運氣下化險為夷，我本來覺得看的是電影，到後來才發現，看的原來小時候對於香港電影的著迷。

原來這次是周勵淇首次主演賀歲片。（《肥龍過江》劇照）

打造動作以及喜劇的橋段也算是推陳出新，開場的飛車戲還要一邊保護直播的八卦新聞記者應該算是最特別之處，其後在各個知名東京景點運用各種道具來擊退敵人，倒是較有既視感，相比之下就不顯得出奇。不過我還是很愉快的，畢竟在港式動作喜劇式微的狀況下，《肥龍過江》的存在還是很令人著迷，提醒了我們一開始是如何愛上港片的，這樣就足夠了。

《肥龍過江》是甄子丹獻給偶像李小龍的電影。（《肥龍過江》劇照）

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