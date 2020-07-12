新冠肺炎｜法國業界發揮創意　首創「漂浮電影城」坐船仔睇戲

今年受到新冠肺炎的疫情影響，全球電影行業都大受重創，最近有外媒就報道指，法國業界非常有創意，準備推出「漂浮戲院」，讓影迷可以在水上看戲，同時保持一定距離。



「巴黎夏季沙灘節」（Paris Plages）是自2002年開始，當地每年都會舉辦的活動，期間會在塞納河畔建起人工沙灘，也會舉行不同的活動，吸引民眾參加，讓居住在巴黎的人也可享受海邊的清涼。

不過，今年因為疫情肆虐的關係，活動也大受影響，業界就發揮創意，推出「漂浮戲院」，觀眾可以坐在小型電動船上看戲。

據知活動由巴黎市政府與電影企業合作，將會在7月18日推出「漂浮電影城」（Cinémasur l'Eau），遊船業界將在塞納河上提供38艘小船，每艘小船可容納2至6人，讓觀眾可以坐在船上睇戲。

坐船仔睇戲保持距離 同時不失浪漫

另外，大會也會提供150個躺椅座位，放在人工沙灘上。「漂浮電影城」是免費開放，但名額有限，影迷必須事先登記兼抽籤才能入場。

因為疫情關係，當地的旅遊業也備受打撃，平時極受旅客歡迎的紅白小船，今次就改成水上流動戲院。據報道指法國連鎖電影院mk2，也有參加這次的活動。

《浮沉大叔》 在2019年1月曾於香港上映，故事講述一群由四五十歲的大叔組成的法國第一隊男子韻律泳隊，即使遭身邊人懷疑，為了練成水中舞他們笑罵由人。培訓他們的是另一位多愁善感的過氣女韻律泳冠軍。這班中年大叔憑韻律泳苦練成出水芙蓉，從學習中發掘精彩自我，挽回那最卑微的自信。（《浮沉大叔》海報）

而首部會在漂浮戲院上映的，將是2018年由吉爾斯萊勞奇（Gilles Lelouche）執導的喜劇《浮沉大叔》（Sink or Swim /Le Grand Bain）。另一部就會是播放由Victor Mirabel創作的短片《A Corona Story》（新冠病毒故事）。