網傳海洋公園酒店爆新冠肺炎　原來拍緊抗疫電影神秘卡士曝光

早前有指古天樂旗下的天下一將會夥同英皇電影合拍10部電影，一同跟業內人士共渡時艱。目前最新消息指現時正在拍攝《總是有愛在隔離》，演員包括有許冠文、曾志偉、錢家樂、陳家樂、蘇麗珊及陸永等，不過就因開拍《總是有愛在隔離》而弄出虛驚一場，令市民誤以為香港再有本土個案爆發！

今次拍攝《總是有愛在隔離》幸得麗新集團主席林建岳博士全力支持香港電影業界，特意借出海洋公園萬豪酒店作為電影主要拍攝場地，令整個製作更添順利。

不過昨日（16日）有酒店住客發現大批身穿防護衣物的「醫護人員」進入酒店範圍，即時引起住客擔心有疑似感染新冠肺炎個案。

幸好只是虛驚一場，身穿防護衣物的「醫護人員」皆是演員。（電影公司提供）

事實上當時《總是有愛在隔離》正在拍攝，而身穿防護衣物的「醫護人員」實為演員，更有多名藝人同時在酒店及園內拍攝，只是虛驚一場。

劇組工作人員笑言拍攝期間已盡量避免打擾本地遊客，週末時只能在房間室內拍攝，幸好的是可以避暑、嘆嘆冷氣。

陳家樂似乎扮演酒店經理一角。（電影公司提供）

除了市民發現身穿防護衣物的「醫護人員」外，在最新的劇照以及現場花絮照中，可以看到戲中演員有許冠文、曾志偉、錢家樂、陳家樂、蘇麗珊及陸永等人，而其餘演員將會陸續曝光，電影更會於今年暑假上映！

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