新冠肺炎｜奧斯卡史上第4次延期　前3次又發生過咩大事？　

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受新冠疫情打擊，各地電影業受重挫，行內人士工作近乎停擺，各大電影上映日子一推再推，連帶年度為電影加冕的眾多影展、頒獎典禮都因此而延期，早前奧斯卡金像獎宣布2021年的第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（Academy Awards）將會首次改制，更需再次延期，押後到2021年4月25日舉行！

奧斯卡頒獎典禮史上第4次延期！（Getty Images）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於2021年4月25日舉行。（資料圖片）

據了解，原定下屆奧斯卡頒獎典禮於2021年2月28日舉辦，目前確定將會延期到兩個月後的4月25日，是奧斯卡成立以來史上第4次延期，而奧斯卡報名資格將會由2020年12月31日延長期限到2021年2月28日之前上映便可，同時奧斯卡入圍名單將會在2021年3月15日公布。

前3次奧斯卡延辦事件分別為1938年洛杉磯大水災、1968年黑人人權領袖馬丁路德遇刺，以及1981年美國總統朗奴列根遇刺事件。

奧斯卡金像獎來年將會改制！（官方圖片）

主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學院院長David Rubin和CEO Dawn Hudson共同表示：「在超過一個世紀，電影總是在最黑暗的時刻給予安慰、激勵、扮演着娛樂大家的重要角色，即使今年仍有電影推出，我們還是希望延長報名期限和頒獎典禮日期，為各電影工作者提供完成製作、上映發行需要的彈性，不用因為無法預期的天災而受到影響。

另外，學院方面表示頒獎典禮仍會按計畫採用實體舉行+ABC直播，不會改為預錄或線上。

第92屆奧斯卡頒獎典禮昨晚舉行。（GettyImages）

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