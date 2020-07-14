Disney+終於有裸露場面？　「狼人」曉治積曼親自Cap畀你睇

迪士尼一向以合家歡為營銷目標，旗下作品嚴格「走甜」，為此早知就鬧出一單趣聞，有網民在迪士尼旗下串流平台Disney+收看電影《美人魚》（Splash）時，發現女主角Daryl Hannah的臀部被後期加上頭髮，以免露出太多肉體，不過效果不佳，淪為網民恥笑材料。

迪士尼將《美人魚》中女主角露股一幕強行加上頭髮「減甜」，效果奇差淪為網民恥笑對象。（電影截圖）

不過近日又有人發現Disney+終於願意解放臀部，而當事人正是「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）。事源超級英雄電影《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）近日在Disney+上架，戲中有一幕「狼人」的背面全裸戲，今次迪士尼竟然冇打格，讓其精壯肉體完完全全展露於觀眾眼前。

迪士尼唔遮，曉治積曼自行遮住Pat Pat曝光。（網上截圖）

曉治積曼本人都忍不全將這一幕Cap下來，並上載到Instagram與粉絲分享，他留言稱：「《變種特攻：未來同盟戰》成為Disney+首部未經審查嘅電影，呢個曾係我嘅未來，但似乎更似我嘅過去」。其好友「死侍」賴思雷諾士（Ryan Reynolds）亦出來趁熱鬧，留言話：「好期待佢地一樣咁對死侍，係時候俾班細路知道吓」。其實不止裸露鏡頭，有網民更發現片中出現「F字頭」粗口，笑言迪士尼終於開竅。