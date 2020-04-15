Disney+嚴格走甜《美人魚》遭加料　女主角被強行遮屁股鬧出笑話

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，人人留守家中煲劇、睇戲抗疫，盡量減少外出，帶挈一連串的網上串流平台，包括Netflix、Hulu、Disney+、YouTube等等用戶都有升幅的跡象，早前更要求該些網站預設為不是高清片源，減低伺服器的過度用量。 由迪士尼推出的合家歡平台Disney+為了小朋友着想，將湯漢斯（Tom Hanks）36年前的舊作《美人魚》（Splash）加料，幫女主角Daryl Hannah遮到個Pat Pat實一實！

湯漢斯和Daryl Hannah的36年前的舊作《美人魚》（Splash）再成話題。（劇照）

湯漢斯早前確診感染新冠肺炎，目前已經康復出院返回家中。14日有網民發現迪士尼幫他的舊作加料！《美人魚》講述湯漢斯小時候不慎墮海，幸得美人魚拯救，長大成人後難得重遇當年救他的美人魚，後來為了兩人可以在一起，Daryl Hannah想盡辦法扮成人類，上岸跟湯漢斯一起，不過一直慘受海洋學家的騷擾，想要捉走她去進行研究。

Daryl Hannah為湯漢斯送上香吻。（電影劇照）

Daryl Hannah隨即跑向大海，此為1984年版本。（劇照）

戲中有一幕是湯漢斯和Daryl Hannah在沙灘，當時「美人魚」Daryl Hannah全身赤裸上岸，見到了靚仔湯漢斯，忍不住慢慢地走上前送上香吻後，隨即奔向大海跳入海中。事實上畫面只看到Daryl Hannah一把長髮剛好遮住patpat，亦都沒有甚麼色情畫面，但看起來Pat Pat的確有點若隱若現。

Daryl Hannah當年扮演的美人魚同樣好靚。（劇照）

但近日迪士尼還是決定要將Daryl Hannah整個Pat Pat都要遮好，少少都不可以外露，最終出來的效果卻異常驚人，網民笑言這可能是迪士尼最差的CG，事關迪士尼想將Daryl Hannah的頭髮延長，長到可以遮晒Pat Pat，不過CG卻弄巧反拙地變成Pat Pat上長了一大堆毛，極其靈異，簡直是「做多咗」添啊！

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