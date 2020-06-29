《復仇者聯盟3》登陸Disney+　官方釋出多張未曝光的幕後花絮照片

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導；羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及基斯伊雲斯（Chris Evans）等主演的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）近日登陸迪士尼推出的線上串流平台Disney+，官方也趁此機會釋出多張從未曝光的幕後花絮。

復仇者在《復仇者聯盟3》戰敗。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《復仇者聯盟3：無限之戰》在2018年上映，是2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的續集，同時也是Marvel電影宇宙的第19部作品。電影由羅素兄弟執導，並由Christopher Markus及Stephen McFeely聯合撰寫劇本。電影講述復仇者聯盟與銀河守護隊共同阻止魁隆集齊六顆無限聖石。可惜最終失敗，地球一半的生物化成灰燼消失，當中包括復仇者聯盟與銀河守護隊的成員。

紅女巫忍痛殺死幻視，可惜遭魁隆用時間寶石還原。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《復仇者聯盟3》在2018年上映時打破多項紀錄，成為首部超過20億美元票房的超級英雄電影，更是當年票房冠軍。如今這部電影位列全球最高電影票房第五名，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》、《阿凡達》、《鐵達尼號》及《星球大戰：原力覺醒》。

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