舒淇素顏受訪自揭黑歷史　曾以葉玉卿做目標：5年冇成績收山嫁人

影后舒淇近日接受大陸新聞紀錄片《時代我》專訪，透露小時候是個叛逆少女，自認沒有童年，她說自己的父母崇尚棍棒教育，童年時期她經常挨打，因為恐懼父母打罵，從小學會察言觀色，聽到爸爸騎摩托車回家的聲音，就會感到害怕，她說：「能跑多遠久跑多遠，那怕是三更半夜就會躲起來。」

44歲的舒淇已獲得多次金馬、國際影展肯定，檯面上五光十色，私下的她覺得每個人都是在黑暗處，「夜深人靜躺在床上的時候，誰不是呢？」從小的環境讓她成了特別敏感的人，她15、16歲選擇離家出走，幾度沒錢付房租，跟媽媽借了五千元台幣，之後還出車禍滿身傷，卻感受不到媽媽的心疼，還被反罵一頓，當時她心裡只覺得「我心裡也很難受，妳罵我幹嘛呢？」

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舒淇在專訪中大晒以前摔車造成的舊傷，腳掌、膝蓋的疤痕，還有肩膀都有，她形容自己就是叛逆，小時候就像一條船不停漂泊，有港口停靠就可以了，然後接著再漂到另一個港口。

舒淇與馮德倫因拍攝電影《美少年之戀》結緣，兩人相識20年、交往4年終開花結果：

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舒淇在演藝圈打拼，一度靠拍寫真過活，她訴說起第一年在香港拍戲，大讚王晶導演人很好，叫她們幾個台灣小女生到他家食團年飯，還派利是、一齊打麻雀，她去廁所時聽到一個女生在哭，這畫面讓她思索自己不能再這樣毫無目標的過日子，告訴自己5年之內達不到目標，就回台灣隨便找人嫁了：「我就定葉玉卿是我的偶像，我做到跟她一樣就可以了。」

舒淇指當年以葉玉卿做目標（《時代我》截圖）

舒淇說在香港拍戲必須武裝起來：「因為我覺得你越裝得自己很可憐，人家就會覺得你很可憐，然後就越容易被欺負」，也因此，她也會無意間得罪了一些人，還被取了外號「大小姐」。

她後來憑著《古惑仔情義篇之洪興十三妹》得金馬女配角，接著又靠侯孝賢執導的「最好的時光」奪金馬影后，當紅之際，自曝得了憂鬱症，喝酒、食安眠藥都瞓唔著。後來侯導看上她的孤獨特質，找她拍《刺客聶隱娘》再締造另一經典。

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