雷霆戰艦｜二戰德軍最致命海上武器　傳希特拉靠佢逃亡兼運送黃金

由湯漢斯（Tom Hanks）主演的《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）講述美國驅逐艦指揮官Ernest Krause在二戰期間首次執行海上任務，帶領37艘盟軍商船穿越北大西洋抵達利物浦。可是在任務途中，他們遭納粹德國海軍的U型潛艇伏擊。至於Ernest Krause等人的最終命運暫不在此透露，讓大家率先了解納粹德軍二戰時最致命的海上獵人－U型潛艇。

湯漢斯在《雷霆戰艦：獵犬號》中飾演的主角Ernest Krause其實是虛構角色。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

《雷霆戰艦：獵犬號》中主角Ernest Krause及其故事雖然是虛構，但他的故事靈感源自第二次世界大戰的「大西洋海戰」。當年U型潛艇在第二次世界大戰期間是納粹德軍讓人聞風喪膽的武器，有指這艘潛艇還被封為末日武器。在二戰結束後，美國、蘇聯及英國等國瘋狂搜羅納粹德軍同型潛艇及其技術，目的是要複製這艘最致命的海上獵人。在1949年，蘇聯創造出613型柴電潛艇，就是借鑑U型潛艇。

《雷霆戰艦：獵犬號》的故事情節雖然虛構，但靈感源自真實事件。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

說回德國的U型潛艇，它們是德軍在第二次世界大戰期間其中一項最強的武器，成功擊沉多艘盟軍的軍艦及補給船。由於U型潛艇利用暗號通訊，這讓盟軍無法探測到它們的活動。最終在1941年3月，即距離第二次世界大戰結束前4年多，盟軍終在挪威對面海域截獲一艘德國漁船，並在船上找到兩部德國通訊密碼機及解碼書，他們於是著手破解德國潛艇間的通訊方式。

德國的U型潛艇在第一次世界大戰及第二次世界大戰都起了重大作用。（Pinterest 圖片）

其實德國在第一次世界大戰時都擁有38艘U型潛艇，可惜當時技術有限，U型潛艇只屬小型潛艇，每艘潛艇不超過1,000噸。雖然如此，但它們可以擊沉近1,000萬噸的軍艦。直到1939年二戰爆發，當時德國擁有57艘U型潛艇，但它們比一戰時更加堅固，而技術也更先進，當中配備了紅外線導引魚雷、大型砲台及蜘蛛網地雷。

德國在第一次世界大戰時只擁有38艘U型潛艇，而且每艘潛艇不超過1,000噸。（Pinterest 圖片）

U型潛艇時常在伏擊歐洲與英國之間運輸貨物的補給船，就好像《雷霆戰艦：獵犬號》中的情節。當時在二戰的第一階段，每艘U型潛艇都獨自操作，當盟軍派出海軍護航時，U型潛艇的威脅大大減少。於是德軍衍生了新策略，U型潛艇開始互相合作，這個新策略被當時英國人稱為「狼群戰術」（Wolf Packs）。然而雷達技術的發展，意味著U型潛艇的能力逐漸減弱。

戲中Ernest Krause需要擺脫U型潛艇的伏擊，其實是二戰時的真實事件。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

值得一提的是，編號U-3523的潛艇在德國向盟軍投降時，被英國空軍擊沉。當時U-3523是德軍的新型潛艇，可以無間斷地從德國潛航到南美洲。外界一直沒法找到它的殘駭，當時有傳它載著納粹德國政府的黃金，甚至希特拉逃到南美洲。直到2018年4月，有研究員在丹麥對出水域發現該艘潛艇的殘骸，謠言不攻自破。當時研究員認為外界之所以未能找到U-3523的殘骸，是因為報稱擊沉它的英國航空員報告的位置，與潛艇實際沉沒的位置相差約九海里，這或導致搜尋工作多年來集中在錯誤的地方。

Ernest Krause要應付納粹德軍的U型潛艇，稍一不慎就會全軍覆沒。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

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