【雷霆戰艦】Apple TV+5.4億買湯漢斯作品　美軍大戰德軍U型潛艇

早前感染新冠肺炎的影帝湯漢斯（Tom Hanks）經已康復，在自己家中休養，而由他本人主演的二次大戰電影《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）改編自二戰小說，該戲同樣受新冠肺炎疫情影響，原定3 月 22 日上映，延期兩次後SONY決定將該戲的發行權轉售給Apple TV+，成為該串流平台上首映（除了中國外）的最大電影！

由湯漢斯主演的《雷霆戰艦：獵犬號》原定在今年6月上映。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

根據外媒報導，Apple向SONY支付7000萬美元（約5億4460萬港元），買下《雷霆戰艦：獵犬號》在Apple TV+上的播映權，但SONY方面則保留在中國的播映權。

改編二戰小說的《雷霆戰艦：獵犬號》由湯漢斯自編自演，他由2016年9月起撰寫該戲的劇本，製作成本預算約5,000萬美元（約3億9000萬港元），目前未有公布《雷霆戰艦：獵犬號》在 Apple TV+的播映日子。

《雷霆戰艦：獵犬號》原先的製作成本預算已達5,000萬美元（約3億9000萬港元）。（預告擷圖）

故事講述二次大戰時期，擔任美國驅逐艦艦長Ernest Krause（湯漢斯 飾），帶領37艘同盟國船艦穿越北大西洋，前往英國途中被納粹德軍U型潛艇追擊的故事，而身為領袖的他需要擊退德軍，更要克服心中的掙扎和對自己的不信任。

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