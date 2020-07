【雷霆戰艦】疫情影響無緣大銀幕　網民讚極高質：應該入戲院睇！

由湯漢斯(Tom Hanks)擔任編劇兼主演的《雷霆戰艦:獵犬號》(Greyhound)原定在3月上映,可惜受新冠肺炎疫情影響,電影押後至6月上映。可惜電影最終不敵疫情,無緣在戲院上映,並改在7月10日於網上串流平台Apple TV啟播。電影上架僅兩天,就獲得極多好評,目前電影在IMDb及爛番茄分別錄得7.2分及6.42分,難怪有網民認為未能在大銀幕觀看此電影實屬可惜。

《雷霆戰艦:獵犬號》由湯漢斯擔任編劇兼主演。(《雷霆戰艦:獵犬號》劇照)

《雷霆戰艦:獵犬號》的故事並非真實事件,但電影的靈感確實來自於一場真實的戰役。湯漢斯一直對第二次世界大戰的故事情有獨鍾,如他在1998年與史提芬史匹堡(Steven Spielberg)合作《雷霆救兵》(Saving Private Ryan)、三年後他再與史提芬史匹堡聯合製作迷你劇《雷霆傘兵》(Band of Brothers)。之後兩人在2010年再聚首,推出迷你劇《雷霆戰海》(The Pacific)。這作品的成功為2.5億美元,打破了之前由《雷霆傘兵》所創下的1.2億美元,成為史上最昂貴的迷你劇。目前他們正開發第三輯迷你劇《Masters of the Air》,劇集將以美國第八航空隊為主角。

湯漢斯拍攝不少與第二次世界大戰有關的電影,當中包括《雷霆救兵》。(《雷霆救兵》劇照)

《雷霆戰艦:獵犬號》的故事同樣發生在第二次世界大戰,但這作品今次有所不同,電影並非改編自紀實作品,而是改編自英國作家C. S. Forester在1955年所推出的小說《The Good Shepherd》。電影由Aaron Schneider執導,他是《鐵達尼號》(Titanic)第二組攝影指導,及由湯漢斯負責撰寫劇本。故事講述飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause的湯漢斯雖然擁有多年海軍經驗,但卻是首次置身戰場。他負責率領多艘驅逐艦保護37艘商船穿越北大西洋,並把物資安全運至利物浦。可是在任務途中,他們卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。

湯漢斯與史提芬史匹堡合作《雷霆救兵》後,還聯手製作多部與二戰有關的迷你劇。(《雷霆戰海》劇照/網上圖片)

雖然在《雷霆戰艦:獵犬號》中出現的指揮官Ernest Krause並非真有其人,但卻是C. S. Forester在二戰發生事觀察到的真事。《雷霆戰艦:獵犬號》的靈感源自1939年9月至1945年5月發生的大西洋海戰,而《雷霆戰艦:獵犬號》的故事則發生在1942年的冬季。

湯漢斯在《雷霆戰艦:獵犬號》中飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause。(《雷霆戰艦:獵犬號》劇照)

從廣義來說,《雷霆戰艦:獵犬號》對大西洋海戰的看法是正確,據美國國家歷史博物館館長Frank Blazich指出「這是一場非常複雜的戰鬥,並需要大量的協調、研發新武器、戰術及科學,而《雷霆戰艦:獵犬號》完美地展現了這一點。Ernest Krause與其船員不斷巡邏,以防止德國U型潛艇的襲擊。據了解,《雷霆戰艦:獵犬號》的故事跟美國海軍博利號驅逐艦與德國海軍U-405號潛艇的戰鬥非常相似。這場對決發生在1943年11月,最後U-405被擊沈,而博利號也遭嚴重損毀,最終需要鑿沉自毀船隻。

《雷霆戰艦:獵犬號》的評價不俗,可惜卻無緣大銀幕。(《雷霆戰艦:獵犬號》劇照)

