【雷霆戰艦】疫情影響無緣大銀幕　網民讚極高質：應該入戲院睇！

由湯漢斯（Tom Hanks）擔任編劇兼主演的《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）原定在3月上映，可惜受新冠肺炎疫情影響，電影押後至6月上映。可惜電影最終不敵疫情，無緣在戲院上映，並改在7月10日於網上串流平台Apple TV啟播。電影上架僅兩天，就獲得極多好評，目前電影在IMDb及爛番茄分別錄得7.2分及6.42分，難怪有網民認為未能在大銀幕觀看此電影實屬可惜。

《雷霆戰艦：獵犬號》由湯漢斯擔任編劇兼主演。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

《雷霆戰艦：獵犬號》的故事並非真實事件，但電影的靈感確實來自於一場真實的戰役。湯漢斯一直對第二次世界大戰的故事情有獨鍾，如他在1998年與史提芬史匹堡（Steven Spielberg）合作《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、三年後他再與史提芬史匹堡聯合製作迷你劇《雷霆傘兵》（Band of Brothers）。之後兩人在2010年再聚首，推出迷你劇《雷霆戰海》（The Pacific）。這作品的成功為2.5億美元，打破了之前由《雷霆傘兵》所創下的1.2億美元，成為史上最昂貴的迷你劇。目前他們正開發第三輯迷你劇《Masters of the Air》，劇集將以美國第八航空隊為主角。

湯漢斯拍攝不少與第二次世界大戰有關的電影，當中包括《雷霆救兵》。（《雷霆救兵》劇照）

《雷霆戰艦：獵犬號》的故事同樣發生在第二次世界大戰，但這作品今次有所不同，電影並非改編自紀實作品，而是改編自英國作家C. S. Forester在1955年所推出的小說《The Good Shepherd》。電影由Aaron Schneider執導，他是《鐵達尼號》（Titanic）第二組攝影指導，及由湯漢斯負責撰寫劇本。故事講述飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause的湯漢斯雖然擁有多年海軍經驗，但卻是首次置身戰場。他負責率領多艘驅逐艦保護37艘商船穿越北大西洋，並把物資安全運至利物浦。可是在任務途中，他們卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。

湯漢斯與史提芬史匹堡合作《雷霆救兵》後，還聯手製作多部與二戰有關的迷你劇。（《雷霆戰海》劇照／網上圖片）

雖然在《雷霆戰艦：獵犬號》中出現的指揮官Ernest Krause並非真有其人，但卻是C. S. Forester在二戰發生事觀察到的真事。《雷霆戰艦：獵犬號》的靈感源自1939年9月至1945年5月發生的大西洋海戰，而《雷霆戰艦：獵犬號》的故事則發生在1942年的冬季。

湯漢斯在《雷霆戰艦：獵犬號》中飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

從廣義來說，《雷霆戰艦：獵犬號》對大西洋海戰的看法是正確，據美國國家歷史博物館館長Frank Blazich指出「這是一場非常複雜的戰鬥，並需要大量的協調、研發新武器、戰術及科學，而《雷霆戰艦：獵犬號》完美地展現了這一點。Ernest Krause與其船員不斷巡邏，以防止德國U型潛艇的襲擊。據了解，《雷霆戰艦：獵犬號》的故事跟美國海軍博利號驅逐艦與德國海軍U-405號潛艇的戰鬥非常相似。這場對決發生在1943年11月，最後U-405被擊沈，而博利號也遭嚴重損毀，最終需要鑿沉自毀船隻。

《雷霆戰艦：獵犬號》的評價不俗，可惜卻無緣大銀幕。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

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