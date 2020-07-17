《雷霆戰艦》影評：海上攻防戰臨場感滿分！艦長湯漢斯搶戲依舊

近期受到疫情影響，一些商業大片也都暫緩不想要因為這樣而影響到票房，而也有一些尚未上映的電影被串流平台Apple TV+買走，而因為如此我們無緣看到《雷霆戰艦：獵犬號 Greyhound》出現在大螢幕前，而是在家裡與家人或三五好友一起看的其中一部電影。說實在的也有點可惜，個人認為《雷》片是非常適合用戲院強大的聲光效果來播映，因為這可是一部有著非常扎實的作戰內容的電影！

按圖睇《雷霆戰艦：獵犬號》精彩劇照：

+ 13 + 12 + 11

《雷霆戰艦：獵犬號》改編自小說，以二戰期間的海上不平靜為故事背景，由湯漢斯（Tom Hanks）飾演的艦長帶領著國際商船艦隊前往英格蘭的故事，而途中會遇到的當然就是納粹們的突襲！

先說說好看的地方好了，我喜歡《雷霆戰艦：獵犬號》的作戰內容，不會過於簡單到有種「啊？這樣就贏啦？」的感覺，但也不會過於複雜到太多專業術語，但整體電影營造出來的「作戰感」與「專業感」是相當不錯的，讓我想到《超級戰艦：異形海戰 Battleship》裡的海戰，雖然對抗的不是外星人，但依舊表現出非常強大且好看的內容！畫面感非常正，指的是無論是在船內還是船外都蠻有水準的，可惜的就是並不能在戲裡以大螢幕觀賞。

不過人物上的處理顯得有些粗糙，艦長愛慕的對象不願意結婚，因為現在世道太亂，戰爭還沒結束，很難獲得平靜的生活，但這與劇情上似乎沒有太大的牽連。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

不過人物上的處理顯得有些粗糙，艦長愛慕的對象不願意結婚，因為現在世道太亂，戰爭還沒結束，很難獲得平靜的生活，但這與劇情上似乎沒有太大的牽連，為了增加人物的層次而安排的角色有些來得沒意義，這也包括了那個黑人廚師，黑人廚師的死亡對於艦長也沒有直接的影響，頂多就是說明了戰爭的殘酷。

在整個觀影感受上緊張刺激，以這類型的電影來說的確有做到位，湯漢斯的演技依舊亮眼。（《雷霆戰艦：獵犬號》劇照）

但整體來說還是相當的不錯，看著艦長帶領部下們拼命保護商船物資，面對一波波的德軍攻勢（偶爾還要被嗆聲一下），隨著他們遭遇的危機替他們捏把冷汗，在整個觀影感受上緊張刺激，以這類型的電影來說的確有做到位，湯漢斯的演技依舊亮眼，不過要比的話我比較喜歡《盜海狙擊 Captain Phillips》，可能是劇情當中還加入很多內心的層次，不會像《雷霆戰艦：獵犬號》就是純攻防戰。

總結《雷霆戰艦：獵犬號》，這部或許可以說是暑假開跑的第一步商業大片，雖然不是在戲院上映，但暑假以這部電影為一個好的開頭是相當不錯的，有興趣的快試用一下Apple TV+吧！

片名：雷霆戰艦：獵犬號 Greyhound 導演：Aaron Schneider 演員：湯漢斯、伊莉莎白蘇 類型：劇情、動作、歷史 年份：2020 片長：91分鐘 推薦：8分

【相關圖輯】Netflix七月必睇十套最新上架作品：雨傘學院2、日本沉沒2020…

+ 31 + 30 + 29

【本文獲「Outer movietheater」授權轉載。】