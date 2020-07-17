《征途》羅仲謙操練42吋胸肌要禁慾？「我同老婆分隔兩地喎」

新冠肺炎影響全球電影行業大受重創，由陳德森執導，羅仲謙、韓國男團Super Junior-M前成員劉憲華Henry，以及何潤東等主演的奇幻動作電影《征途》，亦被逼放棄在戲院上映，轉在內地視頻網站愛奇藝播放，由Netflix做全球發行。 羅仲謙身形一向不錯又大隻，今次為了新作瘋狂操肌，睇見他在電影造型照的一身結實肌肉，效果相當震撼，背後下了不少苦功，拍攝時連太太楊怡都有叮囑他要小心啲。

《征途》由陳德森執導，羅仲謙、韓國男團Super Junior-M前成員劉憲華Henry和何潤東等主演，電影總投資額近3億人民幣，前後花了4年拍攝。（《征途》海報）

《征途》由鄭保瑞監製、陳德森執導、動作指導董瑋聯手打造，取材自同名爆紅網遊，主要演員有曾是韓國男團Super Junior-M成員劉憲華Henry、羅仲謙和何潤東等。據知電影總投資額近3億人民幣，前後花了4年拍攝。

導演為了讓《征途》能原汁原味搬上大銀幕，特別對Henry及謙仔開出嚴格的要求，拍戲的3個月期間，必需保持最top fit的身體狀態。

導演為了讓《征途》能原汁原味搬上大銀幕，特別對Henry及謙仔開出嚴格的要求。（《征途》劇照）

謙仔爆肌照曝光 42吋胸肌超煞食

電影公司近日發布Henry及謙仔的爆肌照，各自擁有一大排朱古力、手臂背肌脹卜卜，淨係睇相都感受到他們背後付出了不少汗水力水。

羅仲謙接受《香港01》電話訪問表示拍緊《征途》時相當艱辛︰「每日拍攝完成，都會去健身院力量訓練，在當地有搵教練操，身體要維持喺同一個水平既狀態。」

點撃即睇謙仔及Henry爆肌照：

+ 5 + 4 + 3

楊怡叮囑拍攝要小心啲 操肌使唔使禁慾？

謙仔透露每日操體能大概會用2-3小時，「主要係每組肌肉都會分別集中操練，操完之後會跑1個鐘頭跑步機，因為劇中有好多動作場面以及騎馬場面，所以喺香港有搵老師上堂學騎馬，而去到拍攝當地亦都有上堂，以及有動作既練訓。」

戲中有不少動作場面，謙仔表示只要能力許可他都希望自己親自上陣，「雖然如果去到好危險既動作會安排替身，但我都盡量親身上陣，開頭有少少緊張，但好快搵到個感覺，太太有叮囑要小心啲。

謙仔今次拍戲操得咁fit，被問到有些人操練要禁慾，謙仔就表示「拍攝時我在內地，太太在香港呀。」

羅仲謙接受電話訪問透露，太太楊怡見到他拍攝時有這樣多危險動作都有叮囑他要小心啲。（Instagram/@ lawhimmm）

謙仔：日日似喺火爐開工

拍攝期間Henry和謙仔每日在40度高溫下開工長達12小時，應付大量動作和特技鏡頭外，連放假都要持續接受武術、騎馬等特訓，所付出的體能，實在難以形容。謙仔亦表示「嗰時比較辛苦係每日40度高溫加上大量動作戲同埋吊威吔，因為佢最主要嗰套戲服係皮質地，每日都似喺火爐開工。」

每日收工後都不是真正的收工，Henry和謙仔又相約在健身中心見，進行密集的訓練，而飲食方面同樣要重視。據了解，日常要應付很多工作通告的Henry，在拍《征途》的日子，油鹽和最愛的飯麵全走，日日只以水煑雞胸和青菜醫肚。而一向身型都好大隻的羅仲謙，也有按照教練指示，少油少鹽。

其實羅仲謙一向都好大隻，但今次《征途》曝光的造型照，都叫人眼前一亮。（Instagram/@ lawhimmm）

連續多天每日要飲10公升水

「我同Henry都有露胸肌造型，所以除了力量鍛練，教練在改善缐條方面也會有特別安排，例如拍造型照之前，連續幾日要我飲10公升水，到影相當日就要勁食薯仔收水，等身體缐條更明顯。」經過一返操練，謙仔擴胸後呎吋係幾多？他就笑指：「當時沒有度，有42吋啩！」

繼之前拍《小Q》要與狗狗相處，今次謙仔就要與過千磅的馬匹做對手，所以他特別去了上堂學騎馬。（電影公司提供）

仲要上堂學騎馬：「與牠傾偈培養感情」

收工密密操加上飲食的配合，Henry和謙仔爆肌效果超理想，手瓜、胸肌、格仔腹有齊，有缐條又不過份筋肉。繼之前拍《小Q》，謙仔花了幾個月時間接受導盲犬訓練員訓練和狗狗相處，今次拍《征途》，謙仔就要與過千磅的馬匹做對手。

在戲中親自上陣策騎的他，專登在香港上堂學騎馬。「雖然我唔識騎馬，在香港亦只是學了十幾堂，但基本概念和技巧已掌握到；其實同對狗狗一様，上馬前先和牠傾偈培養感情，練習時也不會跑太快以免危險，最重要是自己不要害怕，因為馬十分聰明，會感覺到你驚。」為爭取時間和合作馬匹相處，謙仔更加提早幾星期入組。