Angelababy重現《東成西就》王祖賢　粉絲擔心有比較急急「護駕」

Angelababy（楊穎）和黃曉明兩夫婦近年經常被指婚變，因為兩人都再跟往時一樣曬恩愛甚少合體，不過日前（16日）一單侵權案的判決書曝光後，隨即打破兩人婚變的傳聞。不過近日Angelababy又有另一件事，要令粉絲擔心！

點擊下圖觀看判決書重點內容，黃曉明和Baby買少見少的合照：

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近日大陸媒體公開了Angelababy cosplay王祖賢在喜劇電影《射鵰英雄傳之東成西就》的經典古裝造型，極為落力大讚她神還原女神的裝扮，但就引起了Angelababy粉絲的憂慮，怕捧得她太高反而會被抹黑。

近日Angelababy演出內地節目cosplay王祖賢在喜劇電影《射鵰英雄傳之東成西就》的角色。（楊穎工作室微博）

畢竟「神仙姐姐」王祖賢貴為神枱級女神人馬，直到現時仍被人大讚凍齡、優美、美貌依然，粉絲擔心如此一比會令Angelababy似乎有攀附之疑，紛紛留言澄清「前輩很好看 baby只是為了錄製綜藝效果而已」、「請不要不要捧殺Angelababy」、「只是綜藝扮裝，沒有神還原～前輩超好看」、「節目效果，經典永遠不可能被超越 ，前輩的韻味模仿不來，都很美」，都在為Angelababy護航稱經典永遠不可能被超越。

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點擊重溫王祖賢靚相：