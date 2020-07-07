英女王神秘御用替身　完全唔似樣何解做足30年？

2006年電影《英女皇》（The Queen）找來老牌女星海倫美蘭（Helen Mirren）飾演伊莉莎白二世，精堪演出為她贏得奧斯卡及金球獎等多個影后寶座。現實中亦有位女士多次扮演英女王，仲分文不收扮足30年，但最奇怪的是，這位女士跟女王其實完全唔似樣。

Ella Slack每次為女王做替身都要自備服裝。（影片截圖）

年近80歲的Ella Slack，在1988年代第一次扮英女王，當時她在BBC工作，有日女王要在大太陽下出席活動，強烈陽光令雙眼十分不舒服，現場工作人員都是六呎高的男士，只有她的外型較符合女王，而且身高差不多，所以她便請纓代替女王進行排練，讓對方可稍作休息。

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往後Ella Slack就成為英女王的御用替身，因為女王年事已高，體力不足以出席每一場活動，需要搵替身幫忙。Ella Slack坦言這份「政府工」不但沒有人工，連車費都要自己出，還要自備服裝，收入不高的她，負擔不起昂貴服飾，只能夠戴「朱義盛」珠寶，以及去救世軍入手20蚊一個的二手手袋，能夠堅持這麼多年，全因一個信念：「成為女王替身是無上光榮，在皇室成員面前出現，也是一種榮譽」。

留意右邊，Ella Slack因為唔可以坐在王座，所以要做「無影櫈」姿勢，都幾攰。（網上圖片）

雖然只是替身，而且樣子完全不似女王，Ella Slack花足心機去模仿女王的一舉一動，從坐姿、站姿，到揮手、吃飯，她都做到絲絲入扣，相當專業。她亦提到，每次扮女王都要緊守一個規距，就是不可以坐在王座上。Ella Slack本身為退休人士，但她直言希望餘生可繼續扮演女王：「我從沒想過退休，就跟女王一樣。」