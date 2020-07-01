Rocky死敵62歲龍格爾娶24歲健身教練　太太與女兒同年出生

在《洛奇4：龍拳虎威》（Rocky IV）中飾演Rocky死敵Drago的龍格爾（Dolph Lundgren），日前向比他年輕近40年的女友Emma Krokdal求婚成功，爺孫戀開花結果。

龍格爾日前向女友Emma Krokdal求婚成功。（Emma Krokdal IG）

現年63歲的龍格爾，去年跟來自瑞典的24歲健身教練Emma Krokdal交往，日前男方在女友家鄉求婚，女方欣然答應，並於IG大晒超大粒石求婚戒指。不少粉絲送上祝福，但亦有網民諷刺他似向女兒求婚，留言稱：「恭喜你個女！！！邊個咁有福？」。皆因龍格爾的未婚妻跟大女Ida同年出生，難怪被恥笑似嫁女多過娶老婆。

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龍格爾與首任妻子Peri Momm於1991年結婚，婚姻僅維持一年；1994年跟任職珠寶設計師的第二任太太Anette Qviberg舉行婚禮，婚後育有兩名女兒，分別是1996年出生的Ida及2001年出生的Greta，二人於2011年離異。Ida擁有出眾外型，跟隨父親的步伐成為演員。

龍格爾與女兒感情要好。（Ida Lundgren IG）

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