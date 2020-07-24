新異變人｜全員參與聖地牙哥國際動漫展直播　公開最新海報

變種人新力軍接棒《變種特攻》 (X-Men) 系列的首部外傳電影《新異變人》 (The New Mutants) ，電影讓影迷期待已久。 繼早前釋出最新預告，並於今晨5時（24日）在網上進行聖地牙哥國際動漫展(Comic-Con International: San Diego)直播，除了全員合體，更邀到原著《New Mutants》的插畫師Bill Sienkiewicz作為嘉賓，公開他特地為電影繪製的海報。

官方宣布《新異變人》將在8月28日上映。（影片擷圖）

聖地牙哥國際動漫展（Comic-con）今年轉舉行網上直播，期間也提及《新異變人》經歷數度反覆改期後，美國終於定檔8月28日上映，不過觀乎疫情狀況，其實未知會否再修改。

電影公司更為觀眾公開最新特別版海報，設計概念由眾多fan art 啓發，並向八﹑九十年代青春恐怖片致敬，兼具黑色驚慄與青春氣息。

原著《New Mutants》的插畫師Bill Sienkiewicz，公開他特地為電影繪製的海報。（電影公司提供）

之後更向大家分享電影的各個驚喜位，導演祖舒保爾透露一開始就是被《New Mutants》原著漫畫這種超級英雄混合暗黑元素的風格完全吸引，自小立志如有機會拍電影必定親自改編這本漫畫搬上大銀幕。

而憑《權力遊戲》為人熟悉的美絲威廉斯表示，比起裡面的角色Arya，《新異變人》的角色狼毒更像自己，比較文靜也擅長聆聽，不用長期都表現勇敢堅強的一面。

安雅泰萊采兒被公認擅長飾演內心有小創傷的壞女孩，不論是《思．裂》還是最新上映的《EMMA：上流貴族》，但她說其實未上映的《新異變人》卻是最早進行拍攝，所以是她首次飾演這類角色，這是偶然打開了她演壞女孩之路。

當中最爆笑的是大隻型男亨利撒嘉為了在一場出水場面表現最佳狀態，拍攝當日決定不吃不喝，卻遭劇組頻頻改拍攝時間，大家憶起當時捱餓缺水的場面都非常惹笑，不過查理希頓大讚效果十分好，是非常值得的決定。

最後更首播電影的開場片段，加推多段精彩特效場面，直擊變種人的連場激鬥，探索《X-Men》暗黑宇宙。