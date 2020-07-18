新異變人｜變種人被隔離詭異大宅　釋放異能玩「密室逃脫」

《變種特攻》（X-Men）系列外傳電影《新異變人》（The New Mutants）2017年7月開始拍攝，原先會在今年4月上映，不過因新冠肺炎疫情關係，上畫日一改再改，目前決定影片將於2020年8月28日上映，但相信都不太樂觀。

《新異變人》（The New Mutants）將於2020年8月28日上映。（電影劇照）

《新異變人》推出的最新預告講到五名年青變種人，他們各有不尋常的黑暗背景，身懷不一樣的奇特異能，不過仍未能自主掌控到異能，因為異能會為自己以至社會帶來危險，所以被困在詭異的大宅之中，在一座猶如鬼屋一樣的秘密醫院內接受嚴密監測，恐怖怪事卻接連發生，慘遭嚇人回憶與驚心幻覺侵襲，五位新變種人逐漸成長，在生命受到威脅時，想運用內在強大的異能合力逃出神秘的隔離空間。

怪事連連嚇死人。（影片擷圖）

而今次為了介紹《新異變人》，導演祖舒保爾（前作《生命中的美好缺憾》）聯同5位飾演新變種人的演員，包括《思.裂》安雅泰萊采兒、《怪奇物語》查理希頓、《權力遊戲》美絲威廉斯、《始祖家族》普莉亨特以及《漢娜的遺言》亨利撒嘉，將會於香港時間7月24日早上5時，聖地牙哥國際動漫展（Comic-Con International: San Diego）進行網上直播，舉行《新異變人》派對，為觀眾們分享電影的拍攝體驗，透露新變種人的「驚」喜新世界。

點擊睇更多精彩畫面：