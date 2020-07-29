奇異博士｜班尼迪拍攝時突襲漫畫店　店員：一生中最美好時刻

《奇異博士》的導演Scott Derrickson日前在Twitter公開一段從未曝光的幕後花絮，主角班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）拍戲期間，突然走入漫畫店讓現場粉絲超驚喜。

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）是不少人心中的男神。(《奇異博士》電影劇照）

導演Scott Derrickson在社交網站上透露，這段長接近兩分鐘的片段是在拍攝期間拍下的，導演在曼克頓的一家漫畫書店門前，他當時主動提出叫班尼迪甘巴貝治，「直接進去吧！」，結果「奇異博士」就同意走進去漫畫店了。

「奇異博士」當時穿起戲服，披著披風突然走進店裡，飾演漫畫人物的大星出現在眼前，嚇窒不少現場的顧客，非常爆笑。

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店員見到班尼迪甘巴貝治後，立即與他寒喧，還拿起漫畫書與本尊合照。班尼迪甘巴貝治也表現得很親切，任影唔嬲。片段公開後，店員更留言指，「我等了這條片很久了，這是我人生中最美好的時刻，也是在這書店工作最好的時刻。」有不少網民也表示，真希望自己當時也能在現場與偶像見面。

書店的員工隨即合享當日的合照更表示，「這是我人生中最美好的時刻。」（Twitter圖片）