《雷神4》《奇異博士2》再改期　《蜘蛛俠3》變MCU第四階段最終章

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球,多部荷里活猛片,如《花木蘭》(Mulan)、《F9狂野時速》(Fast & Furious 9)及《黑寡婦》(Black Widow)等,相繼延期上映。近日,SONY及迪士尼齊齊再公布部分Marvel電影的最新安排。 注:下文所有上映日期均為美國上映時間

《奇異博士》續集的上映時間改為2022年3月。(《奇異博士》劇照)

新冠肺炎疫情仍未受控,電影公司繼續調整多部電影的上映日期。早前,SONY宣布把《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)續集及《蜘蛛俠》第三集押後上映。前者由原定2022年4月月8日,押後六個月至同年10月7日上映;而後者則由原定2021年7月16日,改為同年11月5日上映。

《雷神4》獲提前一個星期上映,MCU第四階段收官作變成《蜘蛛俠3》。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

在《蜘蛛俠》第三集改期下,Marvel Studios的電影難免都受到影響。《奇異博士》續集(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)由原定明年11月5日上映,押後四個月至2022年3月25日上映。至於原本是Marvel電影宇宙第四階段最後一部的《雷神奇俠4》(Thor: Love & Thunder)獲提前一個星期上映,由原定的2022年2月18日,改為2022年2月11日上映。