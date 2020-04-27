【復仇者聯盟】新片場照公開　證奇異博士曾穿上Mark 50裝甲出戰

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映期間風靡全球，即使如今落畫，仍然維持一定的人氣。為電影擔任編劇的Christopher Markus及Stephen McFeely公開了一張《復仇者聯盟3》從未曝光的片場照。不少影迷留言：「請把這幕公開！」

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鐵甲奇俠與奇異博士在《復仇者聯盟3》的出場時間比較多。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》兩位編劇Christopher Markus及Stephen McFeely在美國時間星期日舉行慶祝派對，並即席公開了一張《復仇者聯盟3》從未曝光的片場照。從照片可以見到，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）站在綠幕前，而後者還穿上了鐵甲奇俠的Mark 50裝甲。

鐵甲奇俠當時穿上最新的Mark 50裝甲。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

點擊重溫《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》更多概念圖！

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其實在去年公開的《復仇者聯盟4》概念圖冊中，早已經見過鐵甲奇俠及奇異博士互相交換裝甲的概念圖。沒想到，原來這概念圖是有拍攝出來的。照片公開後，不少粉絲湧至留言，要求公開這一幕，並慨嘆Marvel Studios最後把這幕留在剪接室「他們偷走了這幕」。甚至有粉絲表示，即使沒有加上後製效果，也希望能一睹這幕的完整版。面對群情洶湧，未知Marvel Studios會否公開這條片段呢？